Além da visão: e se não víssemos o que comemos?

No sábado, dia 23 de novembro, o primeiro jantar Beyond Vision ocupa o restaurante Blind, a experiência de fine dining do hotel Boutique Torel Palace Porto.

O nome do restaurante homenageia a obra de José Saramago Ensaio sobre a Cegueira. Foto: @Luís Ferraz

Será que os alimentos sabem diferente se não os conseguirmos ver nitidamente? Será que interagimos de maneira diferente se não virmos? São essas as perguntas, e tantas outras curiosidades que se levantam nesta experiência diferente, que esta iniciativa explora. A diretora de F & B do grupo Torel Boutiques, Débora Lemos, avança que "Os participantes não estarão de olhos vendados, mas sim com a visão comprometida, devido à falta de luz no espaço".

"Os participantes não estarão de olhos vendados, mas sim com a visão comprometida, devido à falta de luz no espaço" Foto: DR

O jantar será preparado pela dupla de chefs do Blind, constituída pela chef que detém o título de Jovem Chef 2024 do Guia Michelin, Rita Margo e pelo chef Vítor Matos, um chef reconhecido pela manipulação de produtos frescos da época e da região. Vítor Matos é também chef do 2Monkeys e do Black Pavilion, ambos projetos do Torel Palace Lisbon, e ainda do 16Legoas, no Torel Quinta da Vacaria.

O jantar será preparado pela dupla de chefs do Blind, constituída pela chef Rita Margo e pelo chef Vítor Matos. Foto: DR

A Portugalidade conduz este jantar de 10 momentos. Num menu que apenas será revelado no próprio dia, acentuando o misticismo da experiência, os chefs navegam os sabores de ingredientes exclusivamente produzidos em solo português. Apesar de não estar incluído, há uma opção de pairing de vinhos também eles portugueses, como manda o mote da experiência.

O nome do restaurante homenageia a obra de José Saramago Ensaio sobre a Cegueira, ao organizar uma experiência que vai além do palato. Assim, estes jantares elevam este conceito ao extremo ao serem saboreados às cegas, despertando e intensificando os outros sentidos. Apesar deste ser o primeiro, voltarão, sem data marcada, em 2025, pelo menos duas vezes por ano.

Quando? 23 de novembro, 19h30 Onde? Torel Palace Porto Quanto? €115 sem bebidas, com opção de pairing de vinhos portugueses Reservas aqui ou info@blind.pt