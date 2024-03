Receita. Cabrito no forno, espinafres, batatas e maçã assada pelo chef Vitor Sobral

Cabrito no forno, espinafres, batatas e maçã assada (10 pax)

Marinada:

Perna de cabrito 3 kgMarinadaMassa de pimentão 100gAlho 8 dentesAlho-francês picado 150gCebola picada 500gLouro 2 folhasBanha 50gSalva em folha 10 folhasVinagre de vinho branco 0,5dlCaldo de carne 2dlVinho branco 3dlMassa de pimentão 10gSal marinho tradicional 15gCebolinho 2 c.sPimenta de moinho 2gAzeite virgem extra 1dl-Limpe a carne de gorduras excessivas e marine com pelo menos um dia de antecedência.- Coloque no liquidificador, o alho, a banha a massa de pimentão, o azeite, o sal, o vinagre, a salva e 1 dl de vinhobranco.- Emulsione e barre a carne com o resultado, deixe a marinar durante 24 horas.Maçã Granny Smith 5 unidadesEspinafres escaldados 2kgAzeite virgem extra 20gAzeite de alho q.bVinho branco q.bCanela 0,5dlSal marinho tradicional q.bPimenta-preta de moinho q.bBatata nova 1,5kgColorau 10gSal marinho tradicional q.bPimenta de moinho q.b- Coloque batata a assar, cortada em gomos grosseiros, temperada de sal, pimenta, colorau e regue com azeite. Leveao forno num tabuleiro tapado a 150 ºC durante 30 minutos.- Em seguida, aumente a temperatura para 180 ºC por mais 15 minutos.