Francisco Quintas e Emiliano Savio preparam um jantar a 4 mãos no Porto

Francisco Quintas, que trabalhava no 2Monkeys quando o restaurante ganhou uma estrela Michelin, será o chef do restaurante Largo do Paço, a secção de fine dining da Casa da Calçada, em Amarante. O chef italo-argentino Emiliano Savio, que tem estado à frente do Real by Casa da Calçada, não estará longe do colega, já que passará a estar à frente do Canto Redondo, no mesmo hotel. Ambos já lá terão trabalhado juntos, no Largo do Paço, quando Francisco era ainda um estagiário, e agora voltam onde a cozinha os reuniu. Enquanto se espera a estreia dos chefs, é possível provar uma antevisão do que estará por vir, num jantar limitado a 30 pessoas, no Porto, no restaurante Real by Casa da Calçada.

O jantar é focado nos ingredientes nacionais e sazonais de alta qualidade, num menu criativo pensado com duas cabeças e feito a quatro mãos. O menu conta com clássicos da gastronomia portuguesa, como croquetes, sapateira e polvo para chegar aos pratos principais que passam por pescada, mexilhão e cordeiro de leite. O jantar é rematado com Fondant de Caramelo Salgado para sobremesa e um pastel de nata para acompanhar um café. Toda a refeição será acompanhada por vinhos adequados a cada dentada, não só com vinhos da Casa da Calçada, mas também de outros produtores: todos nacionais.

O chef Francisco Quintas enaltece a qualidade dos produtos, mas destaca a ervilha lágrima, que, conta, ser conhecida como o "caviar vegetal" e que trará uma "um toque característico e singular ao prato de peixe". O chef Emiliano Savio, por outro lado, realça o prato de cordeiro do menu que se compromete a incluir na nova carta do Real by Casa da Calçada.

Os dois chefs focam, acima de tudo, a sua atenção na qualidade dos produtos e na produção nacional e de época. O chef Emiliano conta que até os cuscos da ementa são de produção familiar e de perto do restaurante onde será o jantar. Explica que "são artesanais, feitos da farinha de trigo de Trás-os-Montes. Vou buscar os melhores produtos à origem". Toda a ementa explora o produto nacional influenciado pelo mundo.

Quando? 29 de novembro, às 19h Onde? Real by Casa na Calçada, Rua de Rodrigues Sampaio 105, Porto Quanto? €95 Reservas 220 144 470, 912 551 909 ou pelo email reservas@restaurantereal.pt.