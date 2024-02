Experiência mistério no Torel Palace Porto

Já é habitual ouvirmos falar nos programas do restaurante Blind, do Torel Palace Porto, dedicado às experiências gastronómicas de olhos vendados. Desta vez, no dia 7 de março, o convidado é Arnaldo Azevedo, chef do Vila Foz Hotel & Spa, tendo como anfitrião o chef Vitor Matos, para a quarta edição da L’Amitié Blind Experience. A harmonização, totalmente feita com champanhe, ficará a cargo da Billecart-Salmon.

A cozinha do restaurante Blind, no Torel Palace Porto, volta assim a acolher um momento de partilha memorável. "Responsável pela proposta gastronómica do premiado restaurante Vila Foz, inserido no hotel de cinco estrelas homónimo, o chef Arnaldo Azevedo será o próximo convidado de Vitor Matos para esta noite irrepetível, que promete surpreender pela criatividade, elegância e ousadia das diferentes propostas", comunica o restaurante.

Esta iniciativa faz parte do L’Amitié Blind Experience, por onde já passaram Fernando Agrasar, Louis Anjos e Noélia Jerónimo, chega pela 4ª edição para celebrar a amizade e o talento entre chefs de alta cozinha. Como referido, todosos momentos da refeição serão acompanhados por um pairing especial, "totalmente dominado pelo champagne, procurando enaltecer os sabores e texturas de cada criação."

Como já é habitual, o menu é surpresa, e será revelado apenas no momento do jantar. A experiência arranca às 19h30 no Blind Lobby, logo à entrada do hotel, e o jantar está marcado para as 20h. Só há 18 vagas no valor de €190 com harmonização incluída, não podendo ser adaptada a regimes alimentares vegetarianos. (As reservas e o pagamento deverão ser feitos antecipadamente, através do 226001580 ou do info@blind.pt).