Essência do Vinho – Madeira: Celebração de sabores e tradição no Funchal

A Essência do Vinho regressa ao seu local de origem, reafirmando-se como um ponto de encontro privilegiado entre produtores, profissionais do setor ou simplesmente amantes do vinho. Com a presença de algumas das mais renomadas denominações de origem nacionais e apresentação de novos projetos, a programação deste ano reserva momentos para todos os públicos.

O dia inaugural, reservado exclusivamente para profissionais da hotelaria e restauração madeirense das 16h às 18h, constitui uma oportunidade de ouro para o fortalecimento de parcerias e o desenvolvimento de novos negócios. A interação direta entre produtores e agentes do mercado regional reforça o compromisso do evento com a dinamização da economia local e a promoção do vinho português além-fronteiras.

Foto: DR

A partir das 18h, as portas abrem-se ao público, com um leque de atividades pensado para enriquecer a experiência dos visitantes. Provas comentadas, lideradas por especialistas como Marc Barros e António José Lopes, destacam temas como o potencial dos vinhos madeirenses não fortificados e a singularidade dos solos vulcânicos, enquanto António Maçanita explora as particularidades das ilhas portuguesas.

A par das provas, o evento ganha ainda mais sabor com sessões de show cooking, nais quais vários chefs dão asas à criatividade, harmonizando pratos com os vinhos em destaque. A componente cultural é igualmente valorizada, com atuações de grupos folclóricos e DJ sets que asseguram um ambiente festivo e descontraído.

No sábado, último dia do evento, a programação começa mais cedo, às 15h, e culmina com duas provas imperdíveis: uma viagem pelos vinhos fortificados de Portugal e uma homenagem ao emblemático Vinho Madeira. Com Rubina Vieira, do IVBAM, à frente desta última sessão, o público terá a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre um dos maiores símbolos da região.

O encerramento oficial, previsto para as 22h, contará com música e experiências entre produtores e visitantes. Para quem aprecia vinho e cultura, este é um evento que promete momentos inesquecíveis no coração do Funchal, e é organizado pelo Diário de Notícias da Madeira e pela Essência Company.