Austa, em Almancil, recebe João Rodrigues para um jantar preparado a quatro mãos

O Austa, focado nos produtos locais e sazonais, recebe o chef João Rodrigues, o criativo da cozinha do Canalha, em Lisboa, para um jantar preparado em conjunto com o chef da casa, David Barata. Já passaram nessa mesma cozinha, pela iniciativa Austa+ Friends, chefs como Hugo Candeias, Bruno Caseiro, Bruno Trindade dos Santos e Joshua Plunkett, mas a relação de João e David Barata vai além de uma parceria culinária.

O chef da casa, David Barata. Foto: DR

Há seis anos, durante a sua formação, David chegou à cozinha do Feitoria, conduzida por João Rodrigues no seu Projeto Matéria, um programa sem fins lucrativos focado na promoção de produtores nacionais com práticas agrícolas e pecuárias sustentáveis. Desde aí, David e João partilham a preocupação de encontrar os melhores nestas áreas.

Em 2019, depois de uma refeição no Feitoria, no Altis Belém Hotel e Spa, o chef João Rodrigues recebeu Emma e David Campus na cozinha e ofereceu-lhes, escrita num um guardanapo, uma lista daqueles que acredita serem os melhores restaurantes e tascas de Portugal. O casal fez desse objeto um roteiro gastronómico que resultou na abertura do seu próprio restaurante em Almancil: o Austa.

O casal fez desse guardanapo um roteiro gastronómico que resultou na abertura do seu próprio restaurante em Almancil: o Austa. Foto: DR

Aberto desde agosto de 2023, nasceu, acima de tudo, da paixão de Emma e David Campus por Portugal, pela sua gastronomia, produtores e comunidade. Assim, com base nos valores locais e sazonais e com uma cozinha liderada por David Barata, Austa, que significa "vento do sul", junta num só espaço a cozinha, o vinho e o design. A decoração homenageia o património local em cada detalhe, do banco de sal da Mina de Loulé aos candeeiros de cobre batidos à mão pelos mestres das cataplanas.

A decoração do espaço homenageia o património local em cada detalhe, do banco de sal da Mina de Loulé aos candeeiros de cobre batidos à mão pelos mestres das cataplanas. Foto: DR

É neste ambiente intimista que recebem um grupo limitado a 36 pessoas este sábado, 9 de novembro, com um menu de vários pratos focados nos sabores locais. Durante o jantar, quem o saborear viaja pelo Algarve através do paladar, com alcachofra de Tudela, ouriço do mar de Sagres, carabineiro de Vila Real de Santo António, batata doce de Rogil, porco do Maldonado, cogumelos silvestres de Monchique e pinheiro algarvio.

O jantar tem o valor de €170, com uma harmonização de vinhos ou outras bebidas cobradas à parte.

Quando? 9 de novembro às 19h Onde? Austa, Rua Cristóvão Pires Norte, Almancil, Algarve Quanto? €170