Whisky Macallan com cunho da irmãs Stella e Mary McCartney

A beleza do countryside escocês é sinónimo de conforto, nostalgia, paisagens selvagens e muitos passeios a cavalo para as irmãs Mary e Stella McCartney. Um regresso ao lar (literalmente), que evoca as memórias passadas na casa da família na costa ocidental, onde cresceram e para onde se mudaram quando os Beatles se separaram.

Com o respeito e admiração mútuos pela natureza e um passado em comum na Escócia, a Macallan convidou o duo McCartney para uma curiosa colaboração: o lançamento da terceira edição The Harmony Collection e a co-criação de uma coleção de lifestyle de artigos para a casa, tendo como génese o propósito da sustentabilidade.

The Harmony Collection Amber Meadow Foto: DR

O recente The Harmony Collection Amber Meadow apresenta-se como um whisky que lembra prados quentes e campos de cevada tanto na cor, de um por do sol de verão, como no aroma cítrico a laranja e limão, mas também madressilva, baunilha e coco. No palato, a presença do carvalho e notas leves a melão.

As irmãs, que não interferiram diretamente no processo de teste e prova, foram convidadas a passar algum tempo na The Macallan Estate e a inspirar-se nas florestas, no mar e na beleza da força do rio Spey. Mary fotografou toda a campanha e ficou responsável pelas caixas de transporte e rótulos das garrafas desta edição limitada (compostos a partir de materiais naturais): as suas fotografias da propriedade Macallan encontram-se nas laterais.

As irmãs, filhas do ex-Beatle Paul McCartney e da fotógrafa norte-americana Linda Eastman, encontraram paralelismos na forma de trabalhar pela primeira vez em 1991, na colaboração para o packaging da linha de comida vegetariana e vegan criada pela mãe. Interseções entre fotografia e moda, as suas áreas profissionais de referência, seguiram-se em anos posteriores, até aqui.

Mary fotografou toda a campanha e ficou responsável pelas caixas de transporte e rótulos das garrafas desta edição limitada (compostos a partir de materiais naturais): as suas fotografias da propriedade Macallan encontram-se nas laterais. Foto: DR

Assim, surge a coleção de lifestyle intitulada TOGETHER: a Collection for The Macallan by Stella and Mary McCartney que se inicialmente para home bar e rápido se alastrou à casa também. Esta edição limitada é composta por 11 peças idealizadas pelas irmãs e concretizadas por mestres artesãos. Precisão, arte, testemunho e artesanato são alguns dos termos de referência. Forma e texturas são importantes, muito como a cor. Os tons vibrantes de verde, âmbar e vermelho aspiram à mãe natureza com referências aos prados The Macallan Estate, à cor natural do whisky e à própria Maccallan, respetivamente. Primeiro surgiram os clássicos balde de gelo e a bandeja, depois copos feitos à mão, bases para os mesmos e tijelas, em vidro ou cerâmica. Um bonito frasco envolto numa capa de couro de maça e uma manta 100% lã de cordeiro também fazem parte da gama de luxo. Há 300 conjuntos que podem ser adquiridos numa caixa especial de 10 mil libras (11 669 euros aproximadamente)

" (…) Queríamos criar uma coleção que celebrasse materiais de alta qualidade e o incrível trabalho artesanal inspirado nos valores partilhados entre todos", desvendou a designer de 52 anos, acrescentando "pensámos em peças que fossem limitadas, mas que funcionassem em conjunto como uma família"

TOGHETER: a Collection for The Macallan by Stella and Mary McCartney que se inicialmente para home bar e rápido se alastrou à casa também. Foto: DR

Já Mary, que havia trabalhado anteriormente com a casa Macallan, salienta o privilégio deste convite. Em entrevista ao Financial Times, destaca como foi uma oportunidade para ambas (mulheres, irmãs, filhas) de poder imergir num mundo (ainda) marcadamente masculino, o do whisky, como parte da narrativa.

Esta é a terceira edição da Harmony Collection da Maccallan, uma série anual limitada de whiskies, inspirada na conexão com a natureza e focada num packaging diferenciador de reutilização de subprodutos orgânicos. Se em estreia se celebrava o universo do cacau e em 2022 se viajou sensorialmente pela peculiaridade do café – leia toda a jornada aqui –, no final do ano passado prestou-se uma ode à natureza e à terra fértil da Escócia. A questão que se impõe naturalmente, é: o que nos reserva 2024?

O exclusivo The Macallan Harmony Collection Amber Meadow tem um valor recomendado de 199,99 euros, estando atualmente disponível em garrafeiras selecionadas e restaurantes de alta gastronomia. Para Portugal, estima-se que tenham chegado cerca de mil exemplares. Imaginando que metade tenham sido abertos durante as festas, que não se perca mais tempo.