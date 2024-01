/

JNcQUOI: cinco "Big Bottles" para uma celebração especial

No próximo dia 2 de fevereiro faz cinco anos que o JNcQUOI Avenida lançou a iniciativa "It's Friday, It's Big Bottle Day", com vinhos especiais a serem servidos a copo. Para comemorar a efeméride, vão ser aberta cinco grandes garrafas às quais Robert Parker, o grande crítico de vinhos, deu a pontuação máxima.