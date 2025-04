Quando um whisky de 54 anos e a Aston Martin se juntam

Será um carro? Será um disco voador? Será um capacete espacial? Não, é o Bowmore ARC-54, o recém lançado decantador criado pela Aston Martin e que acolhe no seu interior um raro whisky de 54 anos da destilaria Bowmore, na Escócia. Esta é a segunda e última peça da ARC Series a ser lançada, resultado de uma parceria entre as duas empresas.

Destilado em novembro de 1968, este whisky single malt escocês da Bowmore passou 54 anos num barril europeu de xerez de segundo enchimento e num Hogshead de carvalho americano de terceiro enchimento, e foi posteriormente combinado nas seguintes proporções: 61,8% envelhecido em carvalho europeu e 38,2% em carvalho americano, maturando juntos durante 15 meses. Tem notas cítricas e florais delicadas que se misturam com doçura de caramelo salgado, gengibre e canela, culminando com um toque característico de fumo de turfa.

Bowmore x Aston Martin ARC-54 Foto: DR

Já o decantador, soprado à mão, inspira-se no exterior aerodinâmico do hipercarro Aston Martin Valkyrie, desenhado por Adrian Newey – uma das figuras mais lendárias e influentes da história da engenharia automóvel, conhecido como um dos projetistas mais bem-sucedidos de carros de Fórmula 1 de todos os tempos –, que apresenta uma aerodinâmica avançada, incluindo túneis Venturi que geram cerca de 1.100 kg de força descendente. Seguindo os princípios de design da Aston Martin, o Bowmore ARC-54 é esculpido com precisão, criando linhas fluídas que amplificam os reflexos dourados e ondulantes do whisky no seu interior.

Bowmore x Aston Martin ARC-54 Foto: DR

Em comunicado, Marek Reichman, Vice-Presidente Executivo e Chief Creative Officer da Aston Martin, comentou o seguinte: "O ARC-54 da Bowmore [...] representa o pensamento inovador que aplicamos no Valkyrie e no Valhalla, os nossos desportivos de motor central. Ambos os carros desafiam os limites – tal como o decantador ARC-54, onde aplicamos princípios semelhantes de materialidade e dinâmica de fluidos, substituindo o fluxo de ar pelo movimento do líquido para criar uma forma única gerada pelo puro movimento do whisky Bowmore. Uma colaboração verdadeiramente criativa."

Apresentação do Bowmore x Aston Martin ARC-54 Foto: DR

O primeiro lançamento desta série ARC Series foi o Bowmore ARC-52, apresentado em 2022. Este whisky single malt de 52 anos foi maturado em partes iguais em barris de carvalho americano Hogshead e de carvalho europeu Butt. Já o decantador, destacou-se pelo seu design futurista, combinando vidro soprado à mão e alumínio, com linhas curvas que evocam os automóveis icónicos da marca. A tampa de alumínio é libertada através de uma chave magnética meticulosamente engenhada. Foram disponibilizados apenas 100 decantadores deste whisky raro.

Desta vez, o Bowmore ARC-54 tem uma edição limitada a 130 decantadores em todo o mundo. Preço sob consulta.