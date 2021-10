O restaurante Ofício vai ser tomado de assalto

Fica bem em frente à centenária Cervejaria Trindade, no Chiado, e é um dos restaurantes a visitar nesta zona nobre da cidade.

Em 2018, encontrava ali uma steakhouse, já em 2021 afirma-se como um tasco atípico, com uma nova imagem, Hugo Candeias como chef e uma carta regada de petiscos para partilhar. A filosofia é que se "fique à volta da mesa a comer e beber bem", como referem em comunicado.

Restaurante Ofício Foto: Ofício

Agora, o recém-aberto restaurante lançou um desafio a alguns profissionais da indústria, uma série de jantares que ocupará todas as terças do mês de novembro, e em que diferentes chefs, bartenders e sommeliers, assumem a cozinha, o bar e a adega do Ofício.

Quando aos menus, serão lançados semanalmente e sabe-se que cada cozinheiro elaborará dois pratos salgados e um doce. Nesta altura, a carta do próprio restaurante ficará reduzida aos bestsellers da casa.

Restaurante Ofício Foto: Ofício

Relativamente ao calendário e a título de exemplo, já que não lhe queremos revelar tudo, no primeiro dia, 2 de novembro, pode contar com o chef Marin Colomès, Jennifer Duke da loja de vinhos naturais Rebel Rebel e ainda o cortador de presunto Absoluto da Porcus Natura, no Alentejo.

As restantes terças continuam com outras caras carismáticas como Constança Cordeiro, do bar Toca da Raposa, que apresentará desarmantes cocktails, Thomas Domingues, sommelier do Loco ou Inês Estrela, do serviço de sala do Prado. Mas o melhor é mesmo ver o programa completo por si.

Se estiver interessado, saiba que é preciso reserva para entrar na festividade. Só funciona aos jantares e em dois turnos, a começarem às 19h30 e às 22h00.