6 vinhos para ajudar a lavar os cestos

Iter DOC Douro Branco 2018

Iter DOC Douro Branco 2018. Foto: D.R

Um vinho lançado por Filipa Pizarro sempre com o apoio da sua empresa de consultores Duplo PR. Uma vinha única com aproximadamente 10 anos de idade, de baixa produção, e unicamente com castas autóctones do Douro, com relevo do Viosinho a 70% e Gouveio com 30%. Refere-se que tem alguma capacidade de guarda. Preço indicado: €10,35

Hasso Branco 2019

Hasso Branco 2019. Foto: D.R

A marca Hasso da casa Kranemann Wine Estates lançou no início de Verão este branco feito de Viosinho, Rabigato, Arinto e Gouveio que continua sempre atual. Os rótulos são um tributo da família a um divertido companheiro do dia-a-dia, o cão da raça Leão da Rodésia, de nome Hasso. A imagem destes vinhos conquistou vários prémios. Preço indicado: €7

Tecedeiras Edição Comemorativa XX aniversário 2018

Tecedeiras Edição Comemorativa XX aniversário 2018. Foto: D.R

Tony Smith diz que é um vinho muito especial. O lançamento marca os 20 anos dos primeiros Tecedeiras da vindima de 2001. A vindima e escolhas dos cachos foi manual, as uvas fermentaram em lagares de granito com recurso a pisa a pé e estagiou 19 meses em barricas de carvalho francês e um ano em garrafa. Preço indicado: €80

Quinta Nova Terroir Blend Reserva 2019

Quinta Nova Terroir Blend Reserva 2019. Foto: D.R

Feito a partir das castas Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinto Cão e Tinta Roriz, o vinho espelha o terreno e surpreende pela sua pureza e sofisticação. Os enólogos Jorge Alves e Sónia Pereira referem uma ampla viagem de sabores com uma estrutura musculada. Estagiou em barricas de carvalho francês durante seis meses. Preço indicado: €15,99

Adega de Penalva Série Especial Encruzado 2019

Adega de Penalva Série Especial Encruzado 2019. Foto: D.R

Uma casta cada vez mais apreciada por todo o país, identificativa do Dão desta vez vinificada por Virgílio Loureiro e António Pina. Espera-se que à medida que vai envelhecendo vá subindo de qualidade. A equipa de enologia acompanhou esta produção na sub-região de Penalva do Castelo comercializada pela Adega de Penalva. Preço indicado: €7,80

Soalheiro Germinar Loureiro 2020

Soalheiro Germinar Loureiro 2020. Foto: D.R

Uma atitude exploratória do produtor, que agora apresenta monocasta Loureiro (antes quase sempre com Alvarinho) de uma vinha com mais de 30 anos numa pequena parcela que produz em pouca quantidade. O enólogo do Soalheiro, Luís Cerdeira, quis sair da zona de conforto e valorizar um novo território para o Loureiro que não tem sido associado à sua divulgação e afirmação a nível nacional e internacional. Preço indicado: €12