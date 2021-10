Como impressionar os amigos com um jantar privado

Foi no final de 2020, em pleno caos provocado pela pandemia, que Gonçalo Cardoso, Tiago Costa e Filipe Elvas, todos com 25 anos, se uniram profissionalmente para criar um serviço premium assente na premissa de chefs privados ao domicílio. Assim, surgiu a Hone – Home of New Experiences – uma plataforma de organização de jantares particulares que se desloca a casa dos clientes para fazer acontecer experiências gastronómicas que asseguram o serviço do princípio ao fim.

Primeiramente, a ideia foi de fuga às salas partilhadas nos restaurantes provocada pelo medo do contágio, como os próprios referem em comunicado, mas havia mais. Um desejo de recriar o ambiente exclusivo vivido na restauração, ao invés, numa experiência privada onde o cliente pudesse personalizar os seus gostos particulares e, acima de tudo, sem ter de preocupar com nada.

Este é talvez o que distingue o serviço da empresa, que assegura, para além da refeição confecionada por um chef e do serviço de sala, todos os materiais de cozinha necessários, incluindo a loiça e, no final, a limpeza dos espaços utilizados, seja cozinha, sala de jantar ou casa de banho.

Quanto às refeições em si, há três menus previamente criados, denominados Desejado, Vitorioso e Conquistador, com uma ementa correspondente pensada pela Hone. Incluem entrada, prato principal, sobremesa e café, estando a água e os refrigerantes incluídos. Uma seleção cuidadosa de vinhos, tanto tintos como brancos, também está disponível, mediante consulta.



"Os menus de jantar incluem requintadas especialidades como lascas de bacalhau em tempura, arroz selvagem malandrinho de amêijoa, tártaro de atum, medalhão de alheira de porco bisaro transmontano ou magret de pato com risotto de miso", desvenda a equipa da Hone.



Os valores dos menus começam nos €56 por cabeça, para um mínimo de 4 pessoas, pelo que pode juntar até 20 amigos ou familiares. Se preferir, também é possível criar o seu próprio menu com base nos pratos em carta.

Desde setembro, que está, igualmente, disponível a opção de um brunch, €35 por pessoa, servido no conforto do lar, aos fins de semana e feriados. O brunch D. Maria inclui panquecas, tosta de abacate, ovos benedict, entre outros pratos clássicos de pequeno-almoço.



O preço final será calculado com base nas escolhas do cliente, pelo que existem extras disponíveis, como a tábua de queijos de €40 ou €80, um serviço de bartending com três pacotes distintos de cocktails, por €130, ou até mesmo um menu de criança, para menores de 12 anos, por €15. Toda a família é tida em conta, portanto. Para eternizar os momentos vividos, a Hone tem também disponível um fotógrafo, €90, que inclui as fotografias e a respetiva edição.

A reserva deve ser feita pelo site da Hone, com um mínimo de uma semana de antecedência. Quanto aos horários do serviço, para jantares funciona entre as 19h e as 22h30 e no caso do brunch, durante 3 horas, numa janela temporal entre as 9h e as 16h para uma refeição mais matinal ou tardia.