Vinhos para o pousio

Arinto DOC -Alenquer

Um 100% Arinto proveniente da Quinta do Lagar Novo com registos de uma das varas de 1742. Adquirida pela família Elias Gonçalves de Carvalho, a pequena propriedade agrícola apresenta um arinto com final de fermentação em barricas de carvalho francês, seguido de estágio de 10 meses. Preço indicado: €15

Crasto Tinto 2019

Um ano mais generoso em quantidade e mais na linha da média a que estão habituados na Quinta do Crasto. As uvas são sujeitas a triagem à entrada da adega e transferidas para cubas de inox. Envelheceram 85% do tempo em inox e 15% em barricas de carvalho francês durante 6 meses. Feito com as castas Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca e Tinta Barroca. Preço indicado: €9,90

Rosé Vulcânico IG Açores 2020

Os "Volcanic Series" do enólogo António Maçanita são vinhos do Pico onde os solos pobres desafiam a definição de solo agrícola. Na base da maior montanha de Portugal, onde pouco poderia crescer, a vindima foi manual e os cachos selecionados numa mesa de escolha. Preço indicado: €10,95

Espumante Gégé Branco

Um vinho proveniente da Quinta de Lemos feito com 50% de Touriga Nacional, 20% de Tinta Roriz, 15% Jaen e 15% de Alfrocheiro. Tudo castas do Dão, feito em encostas situadas entre os 350 e os 400 metros de altitude. A vinha é conduzida dentro de um programa de proteção integrada, sendo interdita a aplicação de herbicidas. O controlo das infestantes é efetuado com mobilização do solo. Preço indicado: €13



Família Margaça Reserva Tinto 2019

Desde o reposicionamento da marca Pias em 2020, a família resolveu dar um novo alento ao nome face à apropriação industrial indevida da marca que marcou um território onde o vinho foi perdendo a identidade. De novo folgo, um Aragonez, Petit Verdot e Sousão com colheita manual, vinificação em inox e estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês. Preço indicado: €10,59

Quinta da Pedra Cavada Reserva Branco 2020

Um reserva clássico do Douro, fermentado em barrica, com enologia de Jorge Rosa Santos que o descreve como um branco com grande potencial, com mineralidade, elegância e acidez. As castas não podiam ser mais tradicionais: Gouveio, Viosinho e Rabigato. Preço indicado: €7,99.