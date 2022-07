Vamos passear? O Six Senses tem novas villas de luxo no Douro

Situado nas margens do rio Douro, cujas águas serpenteiam a mais antiga região vinícola demarcada do mundo, encontra-se o Six Senses Douro Valley. O hotel de cinco estrelas dispõe de um vasto leque de atividades, bem como três restaurantes onde se pode desfrutar das iguarias locais, piscina e spa. Porém, há mais.

Disponíveis a partir de 1 de julho, as novas villas, quartos e suítes valley foram pensadas para se usufruir de umas férias imersas em requinte. As duas Pool Villas, bastante recatadas, contam com entradas independentes a partir do exterior, uma cozinha totalmente equipada e quartos com vista para a vinha. A pequena mansão parece saída de um conto de fadas, com elementos decorativos e arquiteturais de inspiração portuguesa, mas completada com comodidades modernas. Aqui, a grande vantagem é que não existe necessidade de sair do conforto do "lar" para aproveitar as temperaturas altas, dada a piscina aquecida, com máquina de natação contra corrente, do jardim.

Sala de estar da Pool Villa (com dois quartos) Foto: Six Senses Douro Valley

Quantos aos nove quartos e suítes, estes estão localizados num local curioso – o armazém onde originalmente eram guardados os vinhos produzidos na propriedade. Um edifício à partida frio e cinzento, mas que cuja sala de estar, adornada com uma grande lareira central, nos acolhe calorosamente. Ao longo do dia, a área é utilizada para conviver, para se tomar o pequeno-almoço cedo, e para se beber um copo de vinho, escolhido a dedo no moderno dispensador, ou um cocktail servido pelo barman.

Sala de convívio do edifício onde antigamente se guardavam os vinhos produzidos na propriedade Foto: Six Senses Douro Valley

Umas das novas suítes Valley Foto: Six Senses Douro Valley

Ao ar livre, os jardins e a piscina partilhados estendem-se por terraços, em diferentes níveis, magnificamente integrados na paisagem circundante de vinhas em socalcos, assemelhando-se a uma pintura a óleo. O nível inferior esconde ainda uma piscina de hidromassagem e um peculiar jardim de ervas aromáticas.

Jardim central do novo edifício Foto: Six Senses Douro Valley