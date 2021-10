Não há evento que resista a este catering de luxo

Dar uma festa memorável tem a sua mestria. Todos os que já tentaram o sabem. É preciso saber sentar os convidados, evitar a todo o custo que a conversa resvale para a religião, para a política ou pior, para o futebol e nunca, mas nunca, usar usar velas com fragância à mesa. E estes são apenas alguns "amuse bouches" da lista de regras. No final, todos os olhos cairão sobre o anfitrião, para o bem ou para o mal.

Para aliviar a pressão que um evento deste género evoca e também elevar em graça o espaço envolvente, surgiu o Penha Longa Catering, um serviço amplamente difundido que agora teve um upgrade com a proposta "Anytime, Anywhere!".

"Com 2 ou 600 pessoas, a qualidade e a sofisticação do serviço são uma constante", equipa doPenha Longa Catering Foto: Armando Jorge Mota Ribeiro

Todas as vertentes do acontecimento estão comtempladas, e não somente o menu, como sejam o cenário, a decoração e serviço, garantidas pela equipa de catering do resort de cinco estrelas, que inclui chefes, pasteleiros, organizadores de eventos, entre outros.

Quanto ao género, podemos estar a falar de um lanche familiar, um cocktail de trabalho, um brunch de aniversário, um jantar de casamento ou mesmo um pequeno-almoço romântico.

A novidade prende-se com o local. Se antes, o portfólio deste serviço dispunha de cenários admiráveis como o Palácio de Xabregas em Lisboa, o Forte da Casa no Estoril ou a Casa dos Penedos em Sintra, agora "os únicos limites são a imaginação e as fronteiras de Portugal", como refere a equipa em comunicado. Uma praia íntima, um rooftop na cidade, uma floresta na serra. Já imaginou?