Domingo é dia de brunch no Exuberante

A poucos minutos de alguns dos locais mais emblemáticos da cidade, como a Torre dos Clérigos, os jardins do Palácio de Cristal e a Alfândega, encontra o Altis Porto Hotel. Este cinco estrelas, com vista privilegiada sobre o rio Douro e 95 quartos de design moderno e elegante, abriu em meados de julho de 2024 e está cheio de novidades. Desde 18 de maio, pode conhecê-las à mesa do Exuberante, um bistrô comandado por Rafaela Ferreira. A profissional de 27 anos veio diretamente do Feitoria, o restaurante com estrela Michelin do Altis Belém Hotel & Spa, em Lisboa. É ela quem recebe a Must para falar sobre o brunch semanal (e não só) que agora servem, todos os domingos, das 12h30 às 15h30.

A chef Rafaela Ferreira. Foto: DR

Antes de se debruçar sobre o novo atrativo do espaço, a cozinheira conta-nos como chegou até aqui. "Há cerca de nove anos que estou ligada ao grupo Altis [Hotels]. Neste período, desempenhei várias funções, sendo a última a de sous-chef, ao lado do André Cruz, que é o chef executivo do projeto. Foi no seguimento do meu percurso dentro da empresa que ele me desafiou a assumir a cozinha do Exuberante", começa por dizer.

Depois de quase uma década a viver e trabalhar na capital, a viseense aterrou no Porto com ideias claras. "Quando ainda estava tudo em betão, a nossa principal preocupação era construir um sítio sofisticado, mas cómodo e descontraído, com sofás e boa iluminação, no qual pudéssemos apresentar comida saborosa e de conforto, pensada e trabalhada, além de bastante focada naquilo que consideramos ser o melhor produto nacional. Para nós, isso passa pelos vegetais. Temos então uma carta maioritariamente vegetariana, embora conte com algumas proteínas animais", acrescenta Rafaela que, até aos cinco anos, cresceu no restaurante dos pais, "onde se comia muito bem". Foi lá que desenvolveu uma ligação afetiva à comida, evidente no seu processo criativo.

"A nossa principal preocupação era construir um sítio sofisticado, mas cómodo e descontraído, com sofás e boa iluminação, no qual pudéssemos apresentar comida saborosa e de conforto." Foto: DR

A partir deste conceito, e em conjunto com André Cruz, a profissional deixou-se inspirar pelas suas raízes para desenhar pratos apelativos e aconchegantes, capazes de valorizar o território. Nasce assim uma carta sazonal, que se vai renovando gradualmente de modo a acompanhar o ciclo da natureza, com respeito pelos produtos da época — locais e biológicos, sempre que possível —, a identidade dos ingredientes e a experiência emocional.

A carta é maioritariamente vegetariana, embora conte com algumas proteínas animais. Propõem-se a utilizar produtos locais e biológicos, através de uma carta sazonal, que se vai renovando gradualmente de modo a acompanhar o ciclo da natureza, com respeito pelos produtos da época. Foto: DR

Para iniciar a refeição, sugere-nos o pão de trigo barbela de fermentação lenta e produção caseira, que chega ladeado por manteiga de Esposende, azeite virgem extra do Douro e flor de sal (€4,50). Aos interessados nas criações que melhor representam a essência do Exuberante, recomenda a empada de beringela, ras el hanout e molho de iogurte (€5). Na carta desde a abertura, é uma receita "que passa despercebida, até porque a beringela, que trabalhamos de diferentes maneiras para que fique super fresca, é o elemento principal e não costuma ser dos frutos mais populares. As pessoas tendem a pedir apenas quando aconselhamos, sem grandes expectativas, e acabam por ficar surpreendidas com a explosão de sabores que conseguimos proporcionar com esta entrada", revela.

Outro dos destaques do menu é o arroz de grelos (€14). "Trata-se de um bom exemplo daquilo que tanto eu, como o chef André, comemos a vida toda. É um prato tipicamente português, que nos remete para a nossa infância e lembra a comida da avó. Além disso, é versátil e combina com várias coisas. Eu comia imenso com carne grelhada, mas o bacalhau também é um bom acompanhante". Para os que não abdicam da proteína animal, a lula grelhada com molho chimichurri (€23) e o entrecôte premium maturado de vaca (€30/220g) são opções a considerar.

Se quiser terminar em beleza, Rafaela sugere a tarte de laranja merengada (€7). "É uma proposta bastante fresca, em que usamos todas as partes do fruto. Simboliza bem as preocupações com a sustentabilidade ambiental e a redução máxima do desperdício que nos move", conclui. Jennifer Carvalho, que lidera a secção de pastelaria, explica-nos como é que este doce ganha forma: "Para fazer esta tarte, que tem uma série de texturas distintas, utilizamos a laranja na sua totalidade. Tem um creme e um molho de casca de laranja, laranja confitada e um curd. Finalizamos com merengue e o nosso sorbet de laranja, que é acompanhado com molho um bocadinho mais amargo para cortar o doce".

Para beber, há vinhos nacionais. As cervejas, vermutes, licores, chás, infusões, sumos naturais, kombuchas e cocktails de autor, pensados por Marco Guedes, o chefe de bar, em torno da alma da cidade, das histórias do seu povo e da arte urbana, chegam do Slowly, junto ao Exuberante. O Campana (€12), por exemplo, presta homenagem à Torre dos Clérigos e recorre a Bacardi Superior, Martini Fiero, Luxardo Maraschino, ruibarbo e toranja para conseguir um mistura ácida, adstringente e refrescante.

Com capacidade para 60 pessoas, o restaurante dispõe ainda de uma esplanada exterior com 32 lugares, particularmente atrativa nos dias de primavera e verão. Escolha o sítio que escolher para se instalar, está sempre convidado a "desfrutar da exuberância do ócio, de aproveitar os momentos à mesa e da simplicidade dos produtos", ideia na origem do nome.

Um brunch para toda a família

Foi numa tentativa de recriar os sabores e sensações do almoço familiar de domingo, "uma tradição tão portuguesa", que o Exuberante introduziu um menu especial de brunch. Com uma seleção cuidada de pratos, incluindo vegetarianos, as propostas da ementa, pensada para agradar a toda a família, dos miúdos ao avô mais tradicional, estendem-se à carne e ao peixe. Para que voltar seja sempre uma surpresa, garantem apresentar novidades todas as semanas.

Além da tradicional oferta de pães e viennoiserie caseira — como os croissants e os pain au chocolat —, panquecas e compotas artesanais, o brunch, servido em formato buffet, fica completo com opções de pequeno-almoço, sugestões quentes e frias, saladas, kids corner, com mini hambúrgueres, mousse de chocolate e cupcakes, e estação doce, com pastel de nata, tartelete de frutos vermelhos, cheesecake, brownie de chocolate e fruta fresca.

Além da tradicional oferta de pães e viennoiserie caseira — como os croissants e os pain au chocolat —, panquecas e compotas artesanais, o brunch, servido em formato buffet, fica completo com opções de pequeno-almoço, sugestões quentes e frias, saladas, kids corner, com mini hambúrgueres, mousse de chocolate e cupcakes, e estação doce, com pastel de nata, tartelete de frutos vermelhos, cheesecake, brownie de chocolate e fruta fresca. Foto: DR

Por 50 euros, os comensais têm ainda direito a bebidas, que englobam uma seleção de espumantes, vinhos branco e tinto Vale das Areias, refrigerantes, águas, café e infusões biológicas. Crianças entre os cinco e os 11 anos pagam 25 euros, enquanto menores de quatro anos são convidados.

Um jantar a oito mãos

Na próxima quinta-feira, dia 10 de julho, o Exuberante serve de palco a um jantar especial. Os chefs André Cruz, do Feitoria (Lisboa), Rita Magro, do Blind (Porto) — ambos com uma estrela Michelin —, e João Guedes Ferreira, do Flora Food & Wine (Viseu), que foi distinguido com o selo Bib Gourmand, vão preparar um menu exclusivo sob a curadoria de Rafaela Ferreira.

Para este evento inédito, "pensado para ser leve, despretensioso e emocional", os profissionais cruzam "técnicas, produtos sazonais e visões muito pessoais da gastronomia contemporânea portuguesa", lê-se em comunicado. O resultado é um menu de cinco momentos, um confecionado por cada visitante e dois pela anfitriã, que reflete a essência dos intervenientes, ao mesmo tempo que espelha a identidade do próprio restaurante. A sobremesa fica a cargo de Jennifer Carvalho.

"Este é o primeiro jantar em que convidamos chefs para partilharem a nossa cozinha. Queremos que seja uma experiência inesquecível para os nossos clientes e uma celebração do que mais me apaixona: a partilha, o respeito pelo produto e a criatividade em conjunto. Ter ao meu lado três chefs que tanto admiro é uma honra e uma oportunidade de criar algo único para quem se senta à nossa mesa", comenta Rafaela Ferreira.

A iniciativa, que começa a partir das 19h30 e está limitada a 40 lugares, está disponível por 60 euros (sem pairing de vinhos).

Onde? Rua Jorge de Viterbo Ferreira, 30 (Porto). Horário? Todos os dias, das 12h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h30. Reservas? 22 976 6200 / exuberante@altishotels.com.