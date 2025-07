Jângal. A nova cafetaria saudável em Cascais

Desejo súbito de comer panquecas na praia? Quem nunca? A bola de Berlim já enjoa e o gelado carece de imaginação. A boa notícia é que, se for a banhos em Cascais, esse desejo é muito fácil de realizar, e nem precisa de trocar de roupa. O Jângal, a nova cafetaria saudável do grupo Capricciosa, acaba de abrir na praia da Duquesa, precisamente no edifício da pizzaria, com zona de esplanada no paredão, onde antes estava a gelataria Artisani. Aqui pode fazer refeições leves – e leves, não é eufemismo para passar fome –, a qualquer hora do dia e com vista para o mar. Haverá coisa melhor?

Interior da cafetaria saudável Jângal, em Cascais Foto: DR

Na prática, o Jângal toma conta de todas as necessidades alimentares que um dia na praia possa exigir. Há sumos, fruta, sandes, bagels, pinsas (uma variação da pizza), bowls, burritos, ovos, saladas, sopa do dia e um menu de almoço com opção de frango assado ou tataki de atum. E, claro, há panquecas várias, e outras deliciosas opções para quando é imperativo comer uma coisa doce: muffins, fatias de bolo caseiro, cookies gigantes, scones, entre outras.

Ovos mexidos e estrelados com bacon, salmão fumado e espinafres e cogumelos, entre os €6,20 e os €7,50 Foto: DR

Uma novidade deste espaço é que o facto de o atendimento não ser feito ao balcão, mas numa máquina, onde pode escolher o que quer, paga e, no fim, é atribuído um número ao pedido e é a isso que tem de ficar com atenção. A esplanada tem 40 lugares, o que parece muito, mas quem frequenta a praia da Duquesa ao fim-de-semana sabe que o movimento é mais que muito.

Menu de bebida fria com pinsa Pepperoni, €9,50 Foto: DR

Esta jornalista da Must, porém, foi conhecer o espaço numa manhã de quinta-feira e o ambiente não podia estar mais tranquilo – a música estava um bocado alta, mas isso, infelizmente, hoje em dia, parece ser um reparo anacrónico. A música está um bocado alta em todo o lado. Neste caso em particular é uma pena, porque numa localização tão bonita, dá mais vontade de ouvir a brisa, as ondas e as gaivotas do que uma batida cool. Mas esta é uma opinião muito pessoal com a qual o leitor tem todo o direito de discordar. E, se discordar, melhor para si, que a vida não está para quem gosta de silêncio.

Diversas opções de sanduíches, entre os €7,50 e os €9,50 Foto: DR

Voltemos ao menu. Esta jornalista, grande fã de aglutinar refeições, decidiu fazer um brunch. A escolha recaiu sobre uns ovos mexidos (que podem ser estrelados) com espinafres e cogumelos e que vêm com duas fatias de pão e uma pequena porção de guacamole. Outra jornalista pediu os ovos mexidos com bacon, acompanhados de tomate cherry e abacate, que também tinham um aspeto excelente – talvez até um nadinha mais apetecível. A outra opção seria ovos com salmão fumado. Para beber, sumo do dia, mas poderia ter sido chá, café ou latte. Aliás, há uns menus que incluem o prato e uma bebida, tornando a escolha mais económica. Esteja atento a isso.

Tataki de atum com teriyaki e cebolinho, com acompanhamento de arroz negro e legumes grelhados, €10,50 Foto: DR

De seguida, veio um bowl de açaí, banana, granola de limão, frutos secos e sementes, que esta jornalista julgou ser comida mais que suficiente só que, um bowl, como o próprio nome indica, costuma ser uma malga. Neste caso, é um copo. Meio copo, na verdade. Portanto, se estiver a imaginar uma porção que o sustenha a tarde toda sem pensar mais em comida, desengane-se. Além disso, é mais doce do que seria de supor. O lado positivo de o açaí ter deixado um espacinho por preencher foi que, assim, houve oportunidade de provar as panquecas. E que panquecas magníficas. As eleitas foram as com nutella caseira e frutos vermelhos, mas há outras opções.

Bowl de açaí, banana, granola de limão, frutos secos e sementes, €5,80 Foto: DR

E algumas coisas ficaram debaixo de olho, garantindo que esta jornalista regressará com amigos e família. As pinsas – em particular a marguerita e a pepperoni – parecem deliciosas. As três opções de sandwich não podiam ser mais acertadas: Club Jângal, com massa de pinsa, ovo frito, bacon e peito de frango grelhado; Caprese, com mozzarella, tomate, pesto e rúcula; e a Bagel Jângal, com salmão fumado, molho de ervas, mix de salada e sementes. Também estas opções podem ser emparelhadas com bebida em modo menu. Menção honrosa para os burritos, que são sempre uma excelente opção para levar para a toalha, já que têm menos tendência para se desmanchar.

Panquecas de aveia com nutella caseira e frutos vermelhos, €6,00 Foto: DR

E se ficou triste com o fecho da gelataria Artisani, porque comer ali um sorvete à saída da praia fazia parte do ritual – compreendo e partilho da sua dor –, alegre-se porque mesmo ao lado tem uma pequena lojinha Gelati di Capricciosa onde, folgo em informar, marcam presença – será coincidência? – alguns dos sabores mais icónicos da anterior gelataria: doce de leite, ananás com hortelã e limão com manjericão.

Onde? Praia da Duquesa, Cascais Horário? Todos os dias, das 7h30 às 18h30.