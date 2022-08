Vinhos jovens ou envelhecidos?

Espumante Naperão Loureiro 2021

Um vinho verde da variedade Loureiro cítrico e floral, obtido pelo método Charmat (a segunda fermentação ocorre em cuba) que pretende preservar os aromas autóctones da uva. Com enologia de José Antas Oliveira, é um dos poucos espumante feitos 100% desta casta. Os solos são graníticos e arenosos e o clima ameno de influência atlântica. A bolha é fina, delicada e persistente. €7,95

Adega de Penalva Bical 2020

Mais um monocasta Bical feito no Dão da Série Especial criada na adega em 2015 com o intuito de mostrar a identidade da região, a sua história e as castas tradicionais. Elaborado pelo enólogo António Pina, este branco foi vinificado com o desengace total das uvas, sem maceração pelicular e fermentação em cuba de cimento. Estagiou três meses em barricas usadas. Para beber já ou nos próximos cinco anos. €7,5

Casa Velha Branco 2021

Um DOC Douro da Adega de Favaios com as castas Viosinho (40%), Gouveio (40%) e Moscatel Galego Branco (20%), pensado pelos enólogos Miguel Ferreira, Celso Pereira e Filipe Carvalho. As uvas foram selecionadas das melhores parcelas de brancos do planalto de Favaios, vindimadas manualmente desengaçadas, esmagadas e refrigeradas, com maceração pelicular. Cerca de 80% do vinho estagia em inox e o restante em barricas usadas de 225 litros. €4,5

Botelharia Branco 2009

A Sociedade Vinícola de Palmela recebeu a melhor pontuação de sempre na revista Robert Parker – Wine Advocate, entre outras coisas por este branco feito com Fernão Pires e Arinto, que envelheceu 12 meses em barricas e 11 anos em garrafa. A vinificação implicou uma ligeira maceração pré-fermentativa, seguida de uma fermentação em depósito de inox com temperatura controlada. €45

Casa Burmester Reserva Branco 2021

Um reserva DOC da casa duriense feito com as castas Gouveio, Rabigato e Viosinho provenientes das sub-regiões Cima Corgo e Douro Superior (Quinta do Arnozelo), com enologia de Ricardo Macedo. Parte da prensagem foi feita com os cachos inteiros e a restante com desengace total. Fermentou em barricas de carvalho francês, maioritariamente usadas seguida de estágio ao longo de seis meses, com o método de battonage. €14

Esporão Private Selection 2020

Tal como muitos dos vinhos da casa o rótulo é ilustrado por artistas, desta vez por Jorge Queiroz. Produzido desde 2001, o vinho é feito exclusivamente com a casta francesa Semillon plantada na Herdade dos Perdigões. O modo de produção é biológico, e a seleção dos cascos é cuidadosa. Estagiou em barricas usadas de carvalho francês de 500 litros durante seis meses e em garrafa o mesmo tempo. €35