Vinhos para degustar em grandes companhias

JNcQUOI Vinho Madeira

A casa da Amorim Luxury Group, em pleno centro de Lisboa, lançou um novo vinho em parceria com a Cossart Gordon & Co, um produtor histórico de vinho Madeira. O resultado deste trabalho conjunto entre o head of sommeliers Ricardo Morais e o enólogo Francisco Albuquerque é este fortificado fruto da colheita de 2008 produzido com a casta Bual. €135

JNcQUOI Vinho Madeira Foto: D.R

Termanthia 2015

Um vinho da espanhola Bodega Numanthia no município de Valdefinjas, feito a partir de vinhas com mais de 120 anos apenas com a variedade de uvas Tintas de Toro. Colheita manual e seleção dos cachos. A viticultura é orgânica com agricultura a seco. Envelheceu 22 meses em barricas de carvalho francês, 80% barris novos e 20% de segunda utilização, e engarrafamento em julho de 2017. €252,90

Termanthia 2015 Foto: D.R

Monsaraz Bivarietal Alicante Bouschet e Aragonez 2020

O mais recente tinto da casa CARMIM apenas com duas castas: Alicante Bouschet e Aragonez. O vinho, com enologia de Rui Veladas, estagiou um ano em barricas de carvalho francês e mais três a seis meses em garrafa. Os responsáveis referem que depois dos vinhos monocasta pode estar a iniciar-se a era dos bivarietais. €10

Monsaraz Bivarietal Alicante Bouschet e Aragonez 2020 Foto: D.R

Colheita Tardia Branco 2017 Quinta da Alorna

Um vinho indicado para sobremesas, com enologia de Martta Reis Simões, 100% feito com a casta Fernão Pires. Um DOC Tejo onde as uvas são deixadas até à sobrematuração numa parcela com 34 anos da Charneca, depois da seleção nas vinhas, colhidas manualmente e escolhidas na adega, segue-se a prensagem e clarificação antes da fermentação. Os responsáveis referem que se pode consumir no imediato ou nos próximos 10 anos. €14,99

Colheita Tardia Branco 2017 Quinta da Alorna Foto: D.R

Alvarinho Reserva Dona Paterna 2021

Um clássico da Quinta da Carvalheira, no centro da freguesia de Paderne, próximo da vila de Melgaço. Do produtor Carlos Codesso que produz uvas de Alvarinho desde 1974, tendo dado início em 1990 ao engarrafamento com marca própria. A vinícola refere que plantou as primeiras vinhas contínuas em Melgaço. O apoio enológico está a cargo de Fernando Moura que vinificou este Alvarinho numa adega moderna, equipada com a tecnologia mais adequada à produção de vinhos brancos. €12

Alvarinho Reserva Dona Paterna 2021 Foto: D.R

Pinta Negra Rosé 2020

Foi o vinho oficial do Carnaval de Torres Vedras, inspirado, juntamente com o tinto e o branco, nas conhecidas matrafonas: a Priscila (branco), a Sheila (tinto) e a Jéssica (rosé). Da casa Adega Mãe, este rosé é feito das variedades Castelão e Aragonez com desengace total, prensagem ligeira, decantação a frio, seguida de fermentação em cubas de inox a temperatura controlada. €2,50 (0,25 l)