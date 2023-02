Vinhos para dar as boas-vindas à primavera

Paulo Laureano Nosso Terroir DOC Alentejo Tinto 2021

Feito a partir das castas Trincadeira, Aragonez e Alicante Bouschet e com enologia de Paulo Laureano, este vinho é resultado de uvas com uma maceração a baixa temperatura que fermentam em depósitos de inox troncocónicos. Depois da fermentação malolática, o estágio decorre em barricas novas e usadas de carvalho francês por um período de 12 meses, até ao engarrafamento. €10,25

Paulo Laureano Nosso Terroir DOC Alentejo Tinto 2021 Foto: D.R

Van Zellers & Co. Porto Vintage 2020

Um vinho de Cristiano van Zeller e da enóloga Joana Pinhão com mais de 25 castas numa edição que assinala os 400 anos de história da família. Uvas selecionadas na mesa de triagem e pisa a pé em velhos lagares de granito. Fermentam nos mesmos lagares entre dois e cinco dias com o engaço e com 15% do total da aguardente. Envelheceu 24 meses em barricas de carvalho antigas com uma capacidade entre 600 e 10.000 litros. €115

Van Zellers & Co. Porto Vintage 2020 Foto: D.R

Adega Ponte da Barca Reserva de Sócios Loureiro 2018

Com enologia de José Antas Oliveira e Patrícia Pereira, este DOC branco monocasta da região dos vinhos verdes foi criado para celebrar os 50 anos de atividade da cooperativa. Uvas colhidas manualmente em parcelas com cerca de 15 anos. Termina a fermentação em cascos de carvalho francês usados durante seis a oito meses em bâtonnage. Um ano depois, o vinho passa para cuba de inox até ao momento do engarrafamento. €18.95

Adega Ponte da Barca Reserva de Sócios Loureiro 2018 Foto: D.R

Croft Pink

Comemoração do lançamento há 15 anos do primeiro porto rosé que surpreendeu o tradicional sector do Vinho do Porto. Os responsáveis da casa citam a crítica que dava conta já ser tempo de acabar com a associação a imagens como a dos três velhotes sisudos e há quem respire de alívio por ter surgido uma inovação no sector, quase meio século depois do nascimento do Late Bottled Vintage. €11

Croft Pink Foto: D.R

Numanthia 2017

Da espanhola Bodega Numanthia localizada na província de Zamora, na zona de Castilla e León, este tinto provém de vinhas de 50 a mais de 120 anos com a variedade de uvas Tintas de Toro. A colheita foi feita exclusivamente à mão e o método de produção utilizado é a viticultura orgânica com agricultura a seco, um método com base no respeito pela natureza com medidas de cuidado do solo, fertilização e proteção das plantas, tendo em conta os resultados da ecologia e da proteção ambiental. €52,50

Numanthia 2017 Foto: D.R

Veuve Clicqot La Grande Dame 2015

Um tributo à madame Clicquot que costumava dizer: "As nossas uvas pretas dão os melhores vinhos brancos". Uma rara safra com 90% de Pinot Noir e 10% Chardonnay. Esta edição de 2015 é a 24ª colheita desde 1972, quando Veuve Clicquot lançou o seu primeiro prestígio cuvée para celebrar o bicentenário da casa. A designer italiana Paola Paronetto criou uma coleção de seis caixas com cores diferentes onde nos chega a garrafa. €259,39