Vinhos para antecipar a primavera

Terras de Lava Reserva 2020

O novo tinto da Picowines exprime as características e território únicos da ilha e conta com uma produção baixa. Com enologia de Bernardo Cabral, este vinho esteve quatro dias a macerar a frio e a fermentação foi espontânea em pequenas balsas. Seguiu-se um período de maceração prolongada durante uma semana. Estagiou em barricas de carvalho português e francês de 225 litros durante 12 meses. €35

Terras de Lava Reserva 2020 Foto: D.R

Quinta da Boavista Grande Reserva Branco Vinha do Levante 2020

É o primeiro vinho branco DOC Douro da Quinta da Boavista da empresa Sogevinus, produzido com as castas Arinto e Viosinho localizadas numa das cotas mais elevadas da quinta. A assinatura é da enóloga Carla Tiago e consultoria enológica de Jean-Claude Berrouet. As vindimas das castas ocorreram em dias diferentes tal como a fermentação, que ocorreu em barricas de carvalho e inox. O estágio foi em barrica e foi engarrafado um ano antes de ser apresentado. €35

Quinta da Boavista Grande Reserva Branco Vinha do Levante 2020 Foto: D.R

Adega Ponte Da Barca Branco Alvarinho Reserva Sócios 2019

Uma edição especial dos 50 anos da adega, criada para homenagear os associados, e que revelou o potencial de envelhecimento do Alvarinho em barrica. Uma vinificação meticulosa com uvas colhidas manualmente em parcelas com alta altitude no coração de Monção. Prensagem suave e, após a decantação do mosto, seguiu-se uma fermentação entre os 16 e os 18 graus. Cerca de 80% do lote terminou a fermentação em cascos novos de castanho português (225 e 400 litros) durante três meses. O vinho permaneceu com bâtonnage durante seis meses. €18,85

Adega Ponte Da Barca Branco Alvarinho Reserva Sócios 2019 Foto: D.R

Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon 2018

As uvas, exclusivamente da zona da Charneca, provêm de vinhas com 35 anos de idade colhidas separadamente. Entram em maceração pelicular a frio durante dois dias, antes da fermentação alcoólica com leveduras selecionadas. As duas castas estagiam separadamente durante 12 meses em barricas de segunda e terceira utilização de carvalho americano e francês. O lote final é filtrado antes do engarrafamento. €7,99

Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon 2018 Foto: D.R

Paulo Laureano, Vinho de Talha, DOC Alentejo 2018

Um alentejano da Vidigueira com enologia do próprio produtor feito a partir de uma mistura de castas tintas, das vinhas velhas da região, vinificadas segundo técnicas seculares em talhas de barro. Estagia 24 meses em barricas velhas de 600 litros que os responsáveis referem torná-lo mais elegante sem perder a identidade. O estágio longo em garrafa garante o seu balanço e harmonia. €31,76

Paulo Laureano, Vinho de Talha, DOC Alentejo 2018 Foto: D.R

MR Ravasqueira Premium 2013

MR Ravasqueira Premium 2013 Foto: D.R

Um tinto da casafeito com as castas Syrah, Touriga Nacional, Touriga Franca, Aragonês e Alicante Bouschet. Dade precisão deresultou a zonagem de cada uma das castas. Asforame permaneceram a 2 graus durante dois dias. Afoi longa deem barricas novas de carvalho francês e posterior estágio em garrafa durante um ano. €55