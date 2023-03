Dos Açores ao Alentejo, vinhos para viajar sem sair de casa

Quinta da Boavista Vinha do Oratório 2019

A quinta, conhecida pela sua ligação histórica ao Barão de Forrester, lança este vinho cujas uvas provêm da parcela com o nome de Oratório, formada por terraços que chegam a atingir oito metros de altura. Uma mistura de mais de 25 castas durienses com uma idade média superior a 90 anos. A vindima é manual e a pisa a pé em lagares de granito. O tinto estagiou em barricas de carvalho francês durante, pelo menos, 18 meses e a consultoria enológica é de Jean-Claude Berrouet. €125

Vieira de Sousa Porto Tawny 50 Anos

Um dos vinhos mais exclusivos da casa elaborado a partir de vários lotes de vinhos do Porto com uma idade mínima de 50 anos de estágio em tonéis e pipas, guardados nos armazéns das propriedades da família. Os responsáveis referem que a estabilização natural deu origem a um vinho de qualidade superior com uma cor tawny profunda e uma complexidade de aromas. €234

Monte dos Cardeais Reserva Branco 2021

Um alentejano do produtor António Costa Boal, mais conhecido pelos vinhos no Douro e Trás-os-Montes. Este vinho, com enologia de Paulo Nunes, é feito a partir das castas Chardonnay e Antão Vaz. A vindima é manual em caixas de 20 quilos. Houve maceração pré-fermentativa após desengace de seis a 12h e, após desengace, prensagem suave. Arranque de fermentação espontânea em cuba de inox terminando em barrica, onde fica a estagiar sobre borras finas durante seis meses. €12

Reserva das Pedras Castelão 2017

Um DOC Tejo da Quinta da Alorna feito exclusivamente com a casta Castelão. Os vinhos Reserva das Pedras nascem de vinhas velhas plantadas na zona da Charneca num solo pelo qual o Rio Tejo já passou deixando um terreno arenoso, grande parte de areia e alguma argila. Na adega, a fermentação ocorre a temperatura controlada. Este tinto, com enologia de Martta Reis Simões, estagia 50% em barricas de carvalho francês durante 12 meses. Antes de engarrafar, o produto é estabilizado e filtrado. €19,99

Art. Terra Curtimenta 2022

Uma homenagem aos antigos métodos de produção de vinho no Alentejo produzido a partir das castas Arinto e Antão Vaz. A vindima é mecânica com pisa a pé. Este branco proveniente de vinhas que em 2022 tiveram maturação lenta, é elaborado através do mesmo processo que o vinho tinto, com fermentação em lagar com os bagos inteiros, maceração durante oito dias e um estágio de seis meses em barricas de carvalho francês usadas de 400 litros. €13

Espumante Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico 2017

O primeiro espumante certificado dos Açores, da Picowines, feito exclusivamente com a casta Arinto dos Açores da zona da Candelária, sob a orientação do enólogo Bernardo Cabral. A fermentação é espontânea em depósito de inox e a segunda fermentação foi feita em garrafa pelo método clássico durante dois meses, a uma temperatura de 12ºC. Dégorgement feito em outubro de 2022. €60