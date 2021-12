Vinhos para celebrar a vida

Cabeça de Toiro Tinto 2016 - Edição Comemorativa 25 anos

Uma marca que está a celebrar 25 anos e por isso lançou no mercado uma edição especial feita a partir das castas Touriga Franca (60%), Cabernet Sauvignon (20%) e Alicante Bouschet (20%), com as uvas tintas colhidas em momentos diferentes. Paralelamente há uma nova campanha de comunicação: "Sai da manada". A ideia é pensar diferente e acabar com o conceito de que a meio é que está a virtude. €33

Vale da Mata Reserva Tinto 2018

Um novo lançamento que coincide com a nova imagem gráfica criada a partir de um texto do pai da enóloga e produtora Catarina Vieira do Rocim. Um vinho de família criado entre a Serra de Aire e a nascente do rio Liz, lançado a primeira vez em 2009, agora produzido com as castas Touriga Nacional e Tinta Roriz. Estagiou 16 meses em barricas de 500 litros de carvalho francês e, em garrafa, 11 meses. €22,40

Dorina Lindemann Branco 2020

Um regional da Quinta do Plansel feito pela enóloga e produtora que dá o nome ao vinho, com o cuidado de uma colheita em caixas de 25kg, desengace completo e decantação a baixa temperatura. O branco feito de Gouveio (40%), Viosinho (30%) e Arinto (30%), foi fermentado em cubas de inox de pequena capacidade durante cerca de quatro semanas. Após o estágio, o vinho é filtrado e biologicamente estabilizado, antes da maturação em cuba de inox. €4,41

Costa Boal Superior Branco 2020

Este branco do Douro também festeja 10 anos desde que os primeiros vinhos da casa chegaram ao mercado. A Costa Boal com produções nas regiões do Douro, Trás-os-Montes e Alentejo, lançou este duriense feito a partir das castas Rabigato, Viosinho, Arinto e Fernão Pires. Estas 3000 garrafas estagiaram em barricas de carvalho francês durante 6 a 8 meses. €25

Quinta do Monte d'Oiro Parcela 24 2016 Single Vineyard | Limited Edition

Um monocasta Syrah oriundo da Parcela 24, que os responsáveis consideram a mais emblemática da quinta. Numa encosta virada a sul, com uvas provenientes de vinhas com mais de 60 anos de três regiões francesas do Ródano: Hermitage, Côte-Rôtie e St Joseph. A enologia esteve a cargo de Graça Gonçalves, com o apoio técnico de Grégory Viennois. €60

Nossa Calcário Bical 2019

Além dos prémios já recebidos, Filipa Pato e William Wouters colocaram este Bical monocasta no top 100 da Wine Spectator. Um vinho com Denominação de Origem (DO) da Bairrada e Indicação Geográfica (IG) Beira Atlântico, feito pela produtora e enóloga Filipa Pato que este ano celebra 20 anos de carreira. Nesta lista figuram apenas mais dois portugueses. O casal Filipa e William garantem que é um vinho para beber agora ou guardar até 2030. €22