Vinhos que reúnem inovação e tradição

Costa Boal Undated

Costa Boal Undated Foto: D.R

António Costa Boal e o enólogo Paulo Nunes resolveram surpreender e abrir novos caminhos. Foi agora lançado um vinho branco que junta na mesma garrafa uvas das vindimas de 2015, 2016 e 2018. Neste vinho sem data, foram usadas as castas Códega do Larinho, Rabigato, Gouveio e Arinto, que estagiaram em barricas de carvalho francês por períodos diferentes de tempo. €50

Quinta do Monte d’Oiro

Quinta do Monte d’Oiro Foto: D.R

São 2011 garrafas do ano 2011, considerado um dos melhores do século, lançadas agora pelo produtor José Bento dos Santos coadjuvado pelo filho, Francisco Bento dos Santos. Com as vinhas em produção biológica, o vinho teve a enologia de Graça Gonçalves, com o apoio técnico de Grégory Viennois. É praticamente um monocasta, com Syrah de diversas parcelas e 4% de Viognier. €50

Douro duet Collection Vinha do Colmeal 2019

Douro duet Collection Vinha do Colmeal 2019 Foto: D.R

Este vinho monocasta Touriga Nacional faz parte de um "dueto" lançado pela Quinta do Ventozelo de duas parcelas distintas. Com cerca de 4,5 hectares, a Vinha do Colmeal localiza-se junto à mata da quinta. Estagiou 12 meses em barricas usadas de carvalho francês, de 300 e 500 litros. As uvas foram para uma linha especial na adega que as seleciona bago a bago por uma máquina de seleção ótica. €31 (dueto)

Douro duet Collection Vinha da Serra 2019

Douro duet Collection Vinha da Serra 2019 Foto: D.R

A segunda garrafa do dueto proposto pelo Ventozelo é também um monocasta Touriga Franca de uma vinha a cerca de 300 m de altitude. A vindima foi manual e a vinificação foi feita em lagar, com maceração pré-fermentativa e controlo de temperatura. Tal como a primeira garrafa, os mesmos 12 meses em barricas usadas de carvalho francês. €31 (dueto)

Trava-Línguas Tinto 2019 DOC Douro

Trava-Línguas Tinto 2019 DOC Douro Foto: D.R

Um clássico do Douro de uma quinta igualmente tradicional, Poças, que apresentou uma app – Poças Wines AR – que permite visualizar uma animação em realidade aumentada, que corre no espaço do rótulo, neste caso desenhado pelo artista André da Loba. A experiência pode ser gravada e partilhada. Também foi lançada a versão inglesa do vinho, Tongue Twister para os mercados internacionais. €6

Ortigão Espumante Baga Bruto

Ortigão Espumante Baga Bruto Foto: D.R

Um vinho da Quinta do Ortigão DOC Bairrada, blanc de noir, um branco de vinhas tintas da casta Baga do ano 2017. Houve desengace total, prensagem suave, decantação estática natural e espumantização pelo método clássico. Recomendado pelos responsáveis para os pratos típicos da região, mariscos e sobremesas. €7,95