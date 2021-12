Receita: Corações de alface com molho de iogurte

MesaLuísa - Receitas e mulheres de todos os tempos, Casa das Letras, €23,90

- 3 corações de alface- 1 iogurte grego natural- 1 lima- 6 folhas de hortelã- 50 g de avelã torrada- Azeite q.b.- Sal e pimenta q.b.Liga-se o forno a 180 °C.Cortam-se os corações de alface ao meio no sentido do comprimento.Colocam-se num prato de ir ao forno com a parte interior para cima.Temperam-se com sal e pimenta em grão e regam-se com um fio de azeite.Vão ao forno 15 minutos. Entretanto, numa tigela, junta-se o iogurte, as raspas e o sumo de ½ lima, e as folhas de hortelã cortadas em tiras fininhas. Tempera-se com sal e pimenta.Retiram-se as alfaces do forno, regam-se com o molho de iogurte e salpicam-se com as avelãs torradas e picadas.Serve-se imediatamente.