Vinhos para sossegar o espírito

Redoma Reserva Branco 2020

Redoma Reserva Branco 2020 Foto: D.R

Um clássico que nunca compromete. Feito com uvas de vinhas velhas onde estão castas como Rabigato, Códega, Viosinho e Arinto, entre outras, plantadas a 600 metros de altitude. Desde 1995 que este vinho, assinado pela Niepoort, existe para expressar o caráter das vinhas mais antigas. Estagiou nove meses em barrica, engarrafado em julho passado. €29

Duorum Colheita Tinto 2019

Duorum Colheita Tinto 2019 Foto: D.R

A marca João Portugal Ramos, com vinhos em várias regiões do país, propõe um exemplo do Douro com assinatura do enólogo José Maria Soares Franco e do próprio produtor. Duorum, ou "de dois", isto é, vinhas das regiões de Cima Corgo e Douro Superior erguidas em socalcos com altitudes entre 150-500 metros, com castas autóctones. €12,49

Quinta do Convento Branco Reserva 2018

Quinta do Convento Branco Reserva 2018 Foto: D.R

Um vinho da Kranemann Wine Estates feito com as castas Rabigato, Viosinho e Gouveio, que fermenta em barricas de carvalho francês durante 10 meses. Com enologia de Diogo Lopes e Anselmo Mendes, e uma produção de apenas 2500 garrafas, este branco do Douro foi fermentado em barricas de 500 litros e engarrafado em agosto de 2019. €18

Soalheiro Reserva 2020

Soalheiro Reserva 2020 Foto: D.R

A casa anuncia um vinho de famílias para famílias, para acompanhar as receitas típicas da quadra festiva. Um vinho que começou em 1995, quando o produtor arriscou a junção do Alvarinho ao carvalho francês. Encontrou o estilo do Reserva que existe desde 2006. Estagia 12 meses em barricas de carvalho em contacto com borras finas. O enólogo Luís Cerdeira não tem dúvidas em afirmar que é um vinho fantástico de guarda. €24

Terra D’Alter Expressão Rosé 2020

Terra D’Alter Expressão Rosé 2020 Foto: D.R

Expressão Rosé 2020 insere-se numa gama de tintos, brancos e rosés lançada recentemente, e que marca a compra da Terra d’Alter pela Ímpar Wines. A partir das castas Alfrocheiro, Aragonez e Touriga Nacional, o vinho é feito pelo enólogo Peter Bright. A marca foi criada em 2004, em Fronteira, Portalegre, com a ideia de produzir vinhos com uma boa relação qualidade/preço. €3,75

Conde Vimioso Vinha do Convento Branco 2019

Conde Vimioso Vinha do Convento Branco 2019 Foto: D.R

Da casa Falua, da icónica vinha em calhau rolado, uma edição limitada de 1237 garrafas numeradas do segmento premium, 100% Arinto, apenas engarrafado em anos excecionais. Estagiou 12 meses em barricas novas de carvalho francês. Com a assinatura da enóloga Antonina Barbosa, o vinho provém de um terroir único, com 400 mil anos, por onde o Tejo passou. €87