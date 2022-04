Enóphilo Wine Fest, o festival de vinhos regressa a Lisboa

A 13ª edição do Enóphilo Wine Fest conta com mais de 300 vinhos em prova provenientes de 50 pequenos e médios produtores, com especial destaque para a amostra de Talha DOC, bem como para o conjunto de provas especiais que terão lugar ao longo deste dia. Com uma cultura e tradição milenar, os vinhos de talha têm crescido em popularidade na região do Alentejo, conquistando um número cada vez maior de consumidores de norte a sul de Portugal, e essa é uma das novidades.

No âmbito do Talha DOC, um "evento dentro do evento", organizado em parceria com a Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito, serão apresentados vinhos icónicos e novidades de dez produtores da região em questão. Ademais, estão agendadas três provas especiais ao longo do dia.



HeadRock e Quinta Serra d'Oura: 10 anos de história no terroir de Vidago (15h - 16h) apresenta-se um pouco do portefólio e da história destes dois vinhos. Já a segunda, Bierzo: um dos segredos mais bem guardados de Espanha (17h – 18h) conta com uma masterclasse conduzida pelo enólogo e produtor César Márquez, que irá apresentar algumas iguarias alcoólicas da região. Por fim, celebram-se os 40 anos da Churchill's (19h - 20h) com o enólogo Ricardo Pinto Nunes. Nesta prova de vinhos do Porto e do Douro poderá provar em primeira mão novidades como o Grafite Tinta Roriz e uma cask sample do Tawny 40 anos que será lançado no final de 2022.

Onde? Hotel Marriott. Horário: entre as 14h30 e as 20h.

Datas futuras: 28 maio (Braga), 25 de junho (Coimbra), 19 de novembro (Porto).



Bilhetes: Têm o valor de €20 e estão disponíveis na Ticketline, online e nos pontos de venda habituais. As provas especiais estão limitadas a vinte participantes cada e têm um custo de €20.