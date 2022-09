Vinhos para brindar ao outono dos €6 aos €900

Soalheiro Bruto Rosé

Um espumante feito com a casta Touriga Nacional combinada com Alvarinho e, mais tarde, com a casta Pinot Noir. Cada uma das variedades são prensadas e fermentadas em separado. Após o engarrafamento dá-se na garrafa a segunda fermentação. Durante vários meses o vinho estagia em cave a temperatura baixa e constante. Após o estágio, procede-se ao "dégorgement", sendo a cápsula metálica substituída por uma rolha própria para espumantes. €14

Quinta de Monforte Vinhão 2021

Um DOC Verde da quinta em Penafiel com 40 hectares de vinha que reúne tradição e modernidade. A fermentação foi feita em lagares de granito, com pisa a pé e temperatura controlada. O enólogo Francisco Gonçalves refere que a vinha em encosta e a exposição a sudoeste favorecem um processo de maturação das uvas mais completo e com um grande equilíbrio entre álcool e acidez. €15

Tapada de Coelheiros Tinto 2017

Um tinto alentejano com duas castas clássicas, Cabernet Sauvignon e Alicante Bouschet, plantadas a uma altitude de 300 metros. Com enologia de Luís Patrão, o mosto fermentou em pequenos lagares de inox seguido de um estágio inicial de 18 meses em barricas de 500 litros e posteriormente em ‘foudres’ de carvalho austríaco de 2500 litros. Por fim, 36 meses em garrafa. Ou seja, cinco anos de estágio. €30

Fresh From Amphora 2020

Da sub-região da Vidigueira, onde as condições climáticas são as mais temperadas do Alentejo, de solos pouco produtivos de origem granítica e xistosa, um tinto feito com enologia de Catarina Vieira e Pedro Ribeiro com as castas Moreto, Tinta Grossa e Trincadeira. A vinificação é feita pelo processo tradicional em talhas de barro e o estágio de dois meses de contacto pelicular dentro da talha. €13

Alorna Touriga Nacional Tinto

Um DOC Tejo monocasta da Quinta da Alorna de uma parcela com 35 anos. As uvas foram colhidas manualmente e encaminhadas para cubas de inox onde se inicia a fermentação alcoólica com recurso a suaves remontagens durante cerca de oito dias. O vinho estagia em barricas usadas de carvalho americano durante seis meses. €6,49

Very Very Old Tawny Port

O mais recente lançamento da casa, o último de uma série de edições limitadas de excecionais e muito raros vinhos do Porto. É um dos lotes mais antigos lançados até hoje, elaborado a partir de uma seleção de vinhos raros envelhecidos nas caves Taylor’s, alguns dos quais desde antes da Segunda Guerra Mundial. Foram produzidas 3000 unidades. €900