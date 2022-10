Leiloada a garrafa de whisky espanhol mais cara do mundo

Quanto vale um dos whisky mais caros do mundo? Em Espanha, um whisky da DYC bateu um record: foi leiloada uma garrafa de 20 Grandes Maestros por 10.500 euros, durante um leilão que aconteceu no Teatro Real, em Madrid.



Trata-se de um whisky especial, resultado de um longo processo de maturação num barril de carvalho americano, o único e mais velho barril utilizado pela marca, que só serviu este propósito. O que distingue o DYC 20 Grandes Maestros é um sabor leve e nuances complexas, conseguidas através do processo de amadurecimento (no barril), que resultou em aromas intensos e sabor a carvalho e baunilha. O material que foi usado na criação da garrafa é algo que adiciona prestígio a este whisky – vidro feito e cortado à mão e um molde especificamente criado para este produto são sinais da sustentabilidade e preservação do ambiente adotadas pela marca espanhola.



70 garrafas numeradas - e em vermelho, alusão ao luxo - feitas à mão pela Real Fábrica de Cristais de la Granja, uma fábrica de vidro situada perto de Segóvia, em Espanha. A leilão foi apenas a garrafa número 1, que permaneceu 20 anos num barril único. Além da sua qualidade alcóolica, o gargalo da garrafa leva ouro amarelo de 18 quilates e seis diamantes incrustados. Por sua vez, este detalhe é da autoria da marca de joalharia Durán Joyeros, que se inspirou na entrada do arco da destiliaria da marca, também em Segóvia, para o modelo. Esta edição limitada foi criada, também, a pensar no compromisso que a marca DYC tem com a sustentabilidade da sua produção, feita através de matérias-primas orgânicas e ecológicas e no local, explica a Forbes espanhola.

A totalidade da licitação foi doada à Confederação Espanhola Empresarial de Hotelaria (CEHE), de forma a ajudar na formação de profissionais deste setor tão afetado durante a pandemia.