Vinhos que assinalam o lavar dos cestos

Incerteza Branco 2021

Um novo vinho dos Biscoitos, na ilha Terceira, da Adega dos Sentidos, de Sandro Rocha Mendonça. Com enologia de Jorge e Pedro Alves, pai e filho, este monocasta Verdelho dos Açores estagiou nove meses em cuba de inox. O nome inspira-se numa ilha onde o clima é incerto, a viticultura peculiar e um local onde estar à deriva é literalmente a maneira de viver. €42

Incerteza Branco 2021 Foto: D.R

Bela Luz Branco 2021

Um branco duriense da sub-região do Cima Corgo feito em solos de xisto a partir de um field blend de vinhas velhas com enologia de Catarina Vieira e Pedro Ribeiro. A fermentação ocorreu em barricas de 500 litros de carvalho francês e em talhas de barro de 140 litros. Estagiou 12 meses em barricas de 500 litros de carvalho francês. €26,95

Bela Luz Branco 2021 Foto: D.R

500 Sauvignon Blanc

O vinho da Adega de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, da região dos verdes, inova com um monocasta Sauvignon Blanc que pretende homenagear bravura dos descobridores que desbravaram mares e oceanos em busca de novos territórios. O branco, com enologia de José Antas Oliveira, teve maceração suave e fermentação a temperatura controlada. É mantido em cubas de inox em batonnage, estabilizado pelo frio e engarrafado. €6,95

500 Sauvignon Blanc Foto: D.R

Discórdia Tinto 2019

Produzido na Herdade Vale d’Évora, a poucos quilómetros de Mértola, este vinho com um caráter muito próprio, de solos xistosos, é feito a partir das castas Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Touriga Franca e Syrah. Vindima manual e fermentação a temperatura controlada em cubas de inox onde estagiou. €8,90

Discórdia Tinto 2019 Foto: D.R

Alorna Reserva Arinto e Chardonnay

Um DOC Tejo com enologia de Martta Reis Simões onde a casta Chardonnay fermentou e estagiou em barricas novas de carvalho americano durante quatro meses, enquanto o Arinto fermentou em cubas de inox. As uvas são colhidas separadamente, prensadas em ciclos longos no período da manhã. Após o lote final, o vinho é estabilizado e filtrado antes do engarrafamento. €7,99

Alorna Reserva Arinto e Chardonnay Foto: D.R

Adega Mãe Alvarinho 2018

Com uma produção de 6000 garrafas, este branco é feito a partir da casta Alvarinho com enologia de Diogo Lopes que refere a expressão atlântica de uma variedade que, na região de Lisboa, se confirma ser um grande palco para potenciar o seu perfil mais fresco e até salino. O desengace foi total com ligeira prensagem, fermentação a frio em inox durante 15 dias. Estagiou seis meses com batonnage. €8,45