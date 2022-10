Vinhos para contrariar o mau tempo e descontrair

Gloria Reynolds Branco 2020

Dos produtores Julian & Carlos Reynolds, com enologia de Nelson Martins, este branco alentejano provém de uma vinha localizada num cabeço da Herdade da Figueira de Cima, a uma altitude de 400 metros. Com a influência climática da Serra de São Mamede, este branco é feito exclusivamente com a casta Antão Vaz. Foram lançadas apenas 3000 garrafas com fermentação longa em depósito inox e estágio em barricas de carvalho francês sobre borras finas durante um ano. €36

Gloria Reynolds Branco 2020

Fita Azul Brut Nature Reserva

Um espumante da casa Vinhos Borges que celebra os quase 90 anos da marca e as várias gerações envolvidas. O espumante "multimillesimé", isto é, feito de vários anos considerados melhores, foi produzido pelo método clássico. Estagiou 15 meses em cave, sem adição de açúcar no licor de expedição. Desde 1934 que o vinho tem vindo a apresentar uma gama desde doce, meio-seco, seco e bruto, a este brut nature. €7,39

Fita Azul Brut Nature Reserva

Quinta do Boição Reserva Bruto Arinto Camarate

Proveniente da quinta em Bucelas, uma das sub-regiões mais pequenas e antigas de Portugal, da gama de Espumantes Prestige, o vinho foi elaborado apenas com a casta Arinto de Bucelas com dégorgement em 2022. Elaborado pelo método clássico com estágio em cave durante um ano, em contacto com as borras. Foram produzidas 1699 garrafas. €18,99

Quinta do Boição Reserva Bruto Arinto Camarate

Pôpa Reserve Tinto 2020

Um blend de Touriga Franca (45%), Touriga Nacional (30%), Tinta Roriz (15%) e Tinto Cão (10%) de vinhas com mais de 40 anos, com origem na Quinta do Pôpa. A vindima foi manual e os cachos parcialmente desengaçados. Maceração pré-fermentativa a frio, seguida de fermentação alcoólica em cubas de inox. Estagiou em partes iguais, em inox e em barricas de carvalho francês, sobre borras finas, durante nove a dez meses. €11,50

Pôpa Reserve Tinto 2020

Monsaraz Cabernet Sauvignon 2020

Um tinto feito na região de Reguengos no Alentejo, da casa CARMIM, monocasta Cabernet Sauvignon, com enologia de Rui Veladas e Tiago Garcia. Vindima manual com as uvas desengaçadas e esmagadas, seguidas de maceração pré-fermentativa. Estagiou em barricas novas de carvalho francês durante 12 meses. Após o engarrafamento, o vinho estagia em garrafa durante três a seis meses em cave. €6,99

Monsaraz Cabernet Sauvignon 2020

Moscatel Terras do Sado 2021

Este vinho de Setúbal conquistou recentemente uma medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas, realizado na Sicília. A Sociedade Vinícola de Palmela revela o orgulho pelo voto de confiança que contribui para a expansão da cultura vitivinícola da região além-fronteiras. Nascido em solos arenosos e argilosos, o monocasta Moscatel beneficiou de uma sessão, pela primeira vez naquele concurso, inteiramente dedicada aos vinhos doces e fortificados. €3