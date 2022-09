Vinhos para festejar o equinócio

Terras do Grifo Vinhas Velhas Tinto 2017

Da casa Rozès, que os responsáveis garantem ter sido o primeiro grupo exportador de vinho do Porto a instalar-se na região demarcada do Douro, este vinho DOP é feito com as castas Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinto Cão. A fermentação decorre a temperatura controlada com maceração prolongada em lagares com pisa tradicional. Amadureceu em cascos de carvalho francês de 300 litros. €51,90

Terras do Grifo 2017

Marias da Malhadinha 2019

A Herdade da Malhadinha Nova recebeu 96 pontos da casa Robert Parker, uma nota inédita para os vinhos da herdade. O provador Mark Squires, da Parker, descreve o tinto como concentrado, cheio de fruta, mas também redondo e preciso, cheio de estrutura e não apenas frutado. Este vinho regional alentejano foi produzido com as variedades Alicante Bouschet, Trincadeira Preta, Touriga, Nacional, Tinta Caiada e Castelão. Estagiou 16 meses em barricas novas de carvalho francês. €115

Marias da Malhadinha 2019

Adega Mãe Viosinho 2020

O enólogo da casa de Torres Vedras, Diogo Lopes, refere o vinho branco como um clássico varietal Viosinho, expoente do equilíbrio revelado pela casta a partir da fermentação em inox. Este monocasta faz parte das novas colheitas de monocastas brancos. Foi feito com desengace total, ligeira prensagem e batonnage durante quatro meses. €8,45

Adega Mãe Viosinho 2020

Alorna Sauvignon Blanc 2021

Um monovarietal da casta francesa que os responsáveis da Quinta da Alorna, em Almeirim, asseguram ter características exóticas e tolerância a diferentes climas, o que fez com que se adaptasse bem à região Tejo. O vinho branco foi feito com prensagem suave imediata, mosto clarificado e, antes do engarrafamento, é estabilizado e filtrado. €6,49

Alorna Sauvignon Blanc 2021

Terras de Lava Rosé 2021

Um vinho dos Açores com as castas Merlot e Syrah de um terroir vulcânico em território considerado Património da Humanidade pela Unesco, e a poucos metros do mar, com enologia de Bernardo Cabral apresentado este verão pela Cooperativa Vitivinícola Da Ilha Do Pico (CVIP) – Picowines. Houve prensagem de cachos inteiros seguida de uma curta clarificação estática. A fermentação foi feita em depósito inox mantendo-se sobre as borras finas durante 6 meses. €10

Terras de Lava Rosé 2021

Restrito Colheita Rosé 2021

A marca, que teve origem num grupo de amigos, celebrou os seus 15 anos com um portfólio com seis vinhos. Este rosé DOC do Douro Superior com enologia de Carlos Magalhães reúne as castas Touriga Nacional e Tinta Roriz. A vindima foi manual, houve prensagem pneumática das uvas, decantação a frio e fermentação a temperaturas controladas. €8,50