Guest Chef Series. Vista Restaurante recebe jantares a quatro mãos

Mais do que uma tendência, os jantares a quatro mãos, confecionados por dois chefs de restaurantes diferentes, estão a transformar-se num evento standard um pouco por todo o país, de norte a sul, e o Vista Restaurante não é exceção à regra.

Vencedor de quatro estrelas Michelin e de quatro Garfo de Ouro, do Guia Boa Cama, Boa Mesa, restaurante de um dos hotéis mais clássicos do Algarve, o Bela Vista Hotel & Spa abre as suas portas para dar as boas-vindas a uma série de refeições especiais - a Guest Chef Series - na qual o chef João Oliveira convida talentos de diversas nacionalidades para partilhar a sua cozinha.

O primeiro Guest Chef Series acontece já a 9 de outubro com a chegada de Maksut Askar, do restaurante Neolokal, em Istambul. O chef turco abriu o seu primeiro restaurante em 2007, mas foram precisos alguns anos para descobrir a sua verdadeira identidade, um conceito que o próprio definiu como neolocal. Ou seja, o respeito e preservação das suas origens e tradições com um twist moderno, que pode ser degustado no menu do Neolokal. Askar foi distiguindo como Melhor Chef do Ano pela revista Time Out de Istambul, em 2014, e recebeu o prémio Le Proche no décimo aniversário do Omnivore Paris.

O jantar de dia 9 conta com sete momentos e total liberdade relativamente à rota criativa de Askar, responsável por metade dos pratos, mas sem nunca esquecer a preferência gastronómica do Vista: o peixe e o marisco.

Onde? Vista Restaurante, no Bela Vista Hotel & Spa, Algarve. Quando? 9 de outubro, às 19h30. Preço: €230 por pessoa, com harmonização de vinhos incluída. Limitado a vinte participantes.