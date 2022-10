Vinhos para provar com tranquilidade, dos 8 aos 300 euros

Incerteza Rosé 2021

A vontade de Sandro Rocha Mendonça aliada aos enólogos Jorge Alves e Pedro Alves e à viticultura de Rufino Simas deu origem a este vinho da região de Biscoitos feito com a casta Verdelho Dos Açores. O rosado foi vindimado manualmente, estagiou nove meses em cuba de inox e tem uma produção de 940 garrafas. Foi o primeiro grande desafio da Adega dos Sentidos na Ilha Terceira. €42

Incerteza Rosé 2021

Domaine du Chardonnay Chablis 2021

Da região de Chablis, este branco 100% Chardonnay foi fermentado em cubas de inox com temperatura controlada. Estagiou 15 meses em contato com borras finas em cubas de inox e barricas de carvalho francês. Os responsáveis referem que é perfeito para acompanhar todas a refeição, mas principalmente saladas, peixe, carne de aves e queijo de cabra. €23,60

Domaine du Chardonnay Chablis 2021

Adega Ponte da Barca Vinhão Reserva de Sócios 2020

Um DOC Vinho Verde com enologia de José Antas Oliveira, Bruno Almeida e Patrícia Silva com o perfil profundo e intenso da casta Vinhão. O estágio ocorreu em barricas novas de carvalho francês e de americano, respetivamente de 225 e 400 litros. Esta edição especial foi criada para homenagear os associados na comemoração dos 50 Anos de Atividade da Adega Ponte da Barca e Arcos de Valdevez. €14,95

Adega Ponte da Barca Vinhão Reserva de Sócios 2020

Adega Mãe Riesling 2019

Com uma produção de 7000 garrafas, este branco feito no Oeste com Indicação Geográfica de Lisboa e enologia de Diogo Lopes, foi feito a 100% com a variedade alemã. O enólogo refere que é muito fiel à casta Riesling, mas nota-se o toque salino que lhe define a origem atlântica. Desengace total, ligeira prensagem e fermentação em cuba de inox durante 15 dias. Ficou em batonnage durante seis meses. €8,45

Adega Mãe Riesling 2019

Quinta de São Luiz Vinhas Velhas Grande Reserva Tinto 2018

Com assinatura do enólogo Ricardo Macedo, este tinto da Sogevinus Fine Wines tem uma produção restrita a 2400 garrafas. Os responsáveis referem que o vinho respeita e traduz a autenticidade do terroir, com colheita manual e uma seleção meticulosa ainda na vinha, tendo estagiado em barricas de carvalho francês durante 16 meses. €48

Quinta de São Luiz Vinhas Velhas Grande Reserva Tinto 2018

Dom Rozès 50 anos

Um Porto da gama alta dos vinhos do Porto Rozès numa garrafa selada à mão e carimbada com o logótipo. Houve maceração pelicular com interrupção da fermentação através da adição de aguardente vínica. Estagiou e envelheceu em madeira, que no lote final deverá corresponder a uma média de idade igual a 50 anos. €300