Menus de degustação e massagens a dois. Programas de São Valentim para todos os gostos

Herdade da Malhadinha Nova, Alentejo



Porque não celebrar o tradicional dia dos namorados um pouco mais cedo? Na Herdade da Malhadinha Nova o amor está no ar de 10 a 12 de fevereiro num programa de duas noites inspirado nas obras de arte mais famosas do mundo, como O Beijo de Gustav Klimt. Durante a estada esperam-se exposições e ateliers de pintura, jantares românticos com menus também inspirados em pintores, piqueniques no coração do Alentejo, sessões de cinema, experiências de banho com vinoterapia, entre outras atividades. Mais informações aqui. Desde €790 por pessoa (programa para duas pessoas).

Herdade da Malhadinha Nova, Alentejo Foto: João Guimarães

Saccharum Resort e Spa, Vila da Calheta, Madeira

Já no Saccharum Resort e Spa, o São Valentim celebra-se até ao final do mês. O programa especial jantar de três momentos para duas pessoas no restaurante Alambique, estada de uma noite com vista para o mar, cocktail de boas-vindas e acesso ao spa do hotel. Há ainda a possibilidade de se tomar um pequeno-almoço personalizado no quarto (€72 por casal), relaxar numa massagem a dois (€195) ou de fazer uma surpresa à cara-metade com uma decoração romântica na suíte e espumante a acompanhar (desde €50). Mais informações aqui. Desde €249 por noite.

Saccharum Resort e Spa, Vila da Calheta, Madeira Foto: Saccharum Resort e Spa

Este programa (disponível de 10 a 15 de fevereiro) é ideal para os casais lisboetas que não querem sair da capital mas que, ainda assim, gostavam de celebrar o dia dos namorados com um miminho. Trata-se de uma massagem a dois no spa do Hotel Vintage e no spa do Hotel Lumiares no Bairro Alto, sem esquecer, claro, o espumante e os bombons. Há três opções de escolha: massagem com aromaterapia, massagem anti-stress e massagem com vela. Reservas para o The Lumiares através de 21 116 02 10 ou spa@thelumiares.com, e para o The Vintage através de 21 040 5400 ou spa@thevintagelisbon.com. O programa tem o valor de €160 e duração de 50 minutos.

Hotel Lumiares e Hotel Vintage, Lisboa Foto: Hotel Vintage

Lumen Hotel, Lisboa

Outra opção irresistível para celebrar o Dia dos Namorados é no Lumen Hotel, que conta com diversos programas a dois, de menus de degustação a pacotes de estada. O jantar especial será da autoria de Celso Dias, do restaurante Clorofila, um menu a que o chef chamou de "O Livro do Encanto" - seis pratos com wine paring (€80 por casal). Para poder desfrutar da experiência total do hotel recomendamos o pack duplo Foreplay (€320), que inclui o jantar com o menu mencionado, estada de uma noite, workshop de cocktails no bar do (por marcação, entre as 15h e as 19h, no dia 14), no qual um dos elementos do casal irá e aprender a fazer três cocktails com um bartender profissional, para depois surpreender a sua cara-metade (e ainda um voucher para uma consulta de bra-fitting numa loja Dama de Copas). Por fim, o ambiente romântico é completado com um espetáculo de luzes com inúmeras referências ao amor. Mais informações através de 210 547 410 ou aqui.

Lumen Hotel, Lisboa Foto: Lumen Hotel

World of Wine, Vila Nova de Gaia

A 14 de fevereiro, o The Chocolate Story Museum, no WOW (World of Wine), celebra o amor com a prova cega de chocolates O Amor é Cego (19h), na qual será possível degustar a dois os sabores e texturas de uma seleção de bombons Vinte Vinte. O encontro continua com um jantar no Golden Catch, com ostras, cataplana de peixe e sobremesa de chocolate, e termina com música ao vivo. Bilhetes disponíveis aqui. O programa tem um custo de €60 por pessoa.

World of Wine, Vila Nova de Gaia Foto: @goldencatchrestaurante.wow

The Lodge Hotel, Porto

O The Lodge Hotel, no Porto, oferece duas opções aos apaixonados. A primeira é um jantar no restaurante Dona Maria com música ao vivo e assinatura do chef João Vieira, cujo menu teve como inspiração alguns dos filmes mais românticos de Hollywood. Pensemos em Orgulho e Preconceito, Titanic ou Pretty Woman. O jantar será composto por seis momentos, cada um acompanhado com uma seleção de vinho criteriosamente escolhida pelo chef (€150 por pessoa). Quem não ficar satisfeito apenas com o jantar tem sempre a possibilidade de ficar alojado durante a noite no hotel, neste caso com o especial pack romântico, que engloba estada em quarto deluxe com vista para o rio, pequeno-almoço, tratamento VIP especial Dia dos Namorados na suíte e jantar com o menu São Valentim. O programa é válido para a noite de 14 de fevereiro e tem um custo de €500 para duas pessoas. Mais informações aqui.