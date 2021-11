JNcQUOI cria menus exclusivos dedicados à trufa

Está familiarizado com a trufa? Há quem diga que é um dos fungos comestíveis mais caros do mundo.

A verdade é que esta iguaria da gastronomia italiana vai ser a estrela da nova semana temática dos restaurantes JNcQUOI Avenida e JNcQUOI Asia, cujas criações exclusivas contam com a autoria do chef António Bóia.

No Avenida, o chef sugere duas entradas clássicas: burrata com trufa de Alba (59€) ou ovos biológicos fritos com trufa de Alba (48€). Já os pratos principais serão tagliatelli cremoso salteado com trufa (64€) ou raviolis rabo de boi com trufas (65€).

Trufas, para a semana temática dedicada à iguaria no JNcQUOI Foto: JNcQUOI

No Asia, António Bóia propõe três opções para o início da refeição: tártaro de atum com trufa branca (65€), rolo de negitoro, uni e trufa branca (66€) ou dumpling frito de vaca e trufa (50€). Depois das entradas, o destaque vai para o ramen de frango, shiitakes e trufa (62€) ou para o lombinho de porco grelhado com cogumelos e trufa branca (66€).

Ambos os menus estão disponíveis para almoço e jantar, entre as 12h e as 24h. Pode fazer a sua reserva através do 21 051 3000 (JNcQUOI Asia) e 21 936 9900 (JNcQUOI Avenida).