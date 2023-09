13 anos de 100 Maneiras com menu especial

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bistro 100 Maneiras (@bistro100maneiras)

Vieira marinada com trufa. Foto: Fabrice Demoulin

Pitas finas com camarão, espinafres, cogumelos e pancetta. Foto: Fabrice Demoulin

Risotto de cogumelos com gamba vermelha do Algarve. Foto: Fabrice Demoulin

Cocktail Black Pepper & Basil. Foto: Constantino Leite

Cocktail "The Sky Was Pink" Foto: Fabrice Demoulin

O desafio foi lançado aos: que escolham os vossos pratos favoritos destes 13 anos. E foi assim que, no próprio dia da celebração com a imprensa, de manhã, ainda nenhum dos cozinheiros do bistro dosabia o que serviriam ao jantar.Ao longo dos anos, a decoração do 100 Maneiras, na esquina entre a Travessa da São Pedro e a Rua do Teixeira,, mas há elementos que sempre foram ficando: a luz sempre baixa, para dar um ar sempre aconchegante e meio misterioso ao bistro, e detalhes completamente irreverentes: recordamo-nos de um painel inteiro com cartas de amor, de uma fotografia audaz do chef na parede, só para nomear alguns; e agora são os corações gigantes afixados numa das paredes, armários decorados comem contrastes de luz, e uma instalação de lâmpadas de perder a vista, que vão alternando a luz com a suavidade que se contrapõe à experiência que temos à mesa.A primeira proposta a chegar-nos, nestemarcado por um entra e sai de amigos, entra e sai de clientes, e pratos que sobrevoam as mesas, são as vieiras marinadas com trufa. O que não deixa de ser surpreendente, pois nem uma nem outra - vieira e trufa - são ingredientes por todos. Vem numa espécie de sopa cremosa, que nos aconchega de imediato o estômago. Entretanto, decorre uma prova de vinhos cega, vinhos esses que serão revelados em breve numa parceria com o. Seguimos para comer, à mão, pitas finas com camarão, espinafres, cogumelos e pancetta, quentes e tão deliciosas que queremos repeti-las. Mas há que guardar espaço para os últimos dois pratos: lasanha de lavagante, camarão e sapateira, seguida de um risotto de cogumelos com gamba vermelha do Algarve . Curiosamente, dois pratos de mar que demonstram bem que mesmo no meio da cidade as pessoas. O primeiro, uma ideia genial que funciona como um momento de confort food, o segundo, guloso que só ele, cremoso e simultaneamente apurado.Finalizamos com uma sobremesa, a "tarta de queso" com maple syrup e noz, que considerariamos perfeitamente unânime por não ser demasiado doce e conseguir esse equilíbrio difícil que é ter um final ao agrado de todos. Mencionamos ainda os cocktails clássicos, tais como "Bafo de Tigre", "Strong", "Black Pepper & Basil", "Coqueteleiro", "Gin das Cinco" e "The Sky Was Pink". Este menu, que resgata estes pratos já desaparecidos da carta, está disponível até 4 de outubro mediante marcação.

Onde? Rua do Teixeira, 39, Lisboa Quando? Todos os dias das 19h à 1h Reservas 910 918 181