O Penha Longa Resort criou uma nova coleção de bombons artísticos

Com a mudança de estação, chega também a vontade de criar momentos de prazer associados à lareira: tais como beber um bom copo de vinho ou refastelar-se com bons chocolates. Ou ambas. Para juntar o útil ao agradável, a marca de chocolates artesanais The Chocolate by Penha Longa, do famoso resort de luxo em Sintra, lançou a nova coleção – "Arts", composta por seis bombons, em homenagem a todas as artes. Pela mão do chef executivo Francisco Siopa e da sub-chef Inês Freitas, foram criados, além da coleção de bombons, três novas sobremesas de chocolate.

Há seis novos bombons com sabores únicos e delicados. "As belas-artes atraem a busca pela beleza, o uso da estética e o domínio da técnica. E é isso que pretendemos transpor para a nova coleção", afirma o chef, em comunicado à imprensa. Eis os novos sabores:

A Viagem de Chihiro – Cinema. Um tributo ao grande artista e cineasta japonês Hayao Miyazaky.

A Viagem de Chihiro Foto: DR

Milky Way – Poesia. Em honra de Alberto Caeiro, um dos heterónimos do ilustre Fernando Pessoa e poeta da natureza e dos animais.

Penha Longa Forest – Arquitetura. Representação da edificação do resort em Sintra e como esta abraça e protege os seus bosques.

New York – Música. Homenagem a Frank Sinatra e ao seu emblemático tema "New York, New York".

New York Foto: DR

Pollock – Pintura. Uma ode ao pintor norte-americano Jackson Pollock e ao seu movimento do expressionismo abstrato.

Gold – Escultura. Uma mistura entre a elegância dos tons dourados e a textura de veludo da sua pintura, espelhando assim a arte da escultura, em concreto a de talha dourada.

Gold Foto: DR

Quanto às sobremesas, há a Strawberry Saturn, que tal como o nome indica é inspirada no planeta Saturno. Tendo o mesmo formato esférico e os seus anéis, em tons cor-de-rosa e branco, tal como os seus ingredientes principais, natas (crème fraîche) e morangos, surpreendendo com o seu interior de pistáchio.

Strawberry Saturn Foto: DR

E, se é fã de croissants, a sobremesa Croissant au Chocolat é composta por uma mousse de croissant, recheada com um creme de chocolate negro de Madagáscar e um praliné de macadâmias tostadas.

Croissant au Chocolat Foto: DR

Se prefere algo mais delicado, pode sempre optar por Margarida, uma sobremesa em homenagem à mãe de Inês. Entre os ingredientes, prevalece o sabor a camomila, alperces e chocolate de leite.

Os chocolates e sobremesas estão à venda no Penha Longa Resort através de (+351) 917 612 172 ou rc.lisrz.restaurant.ambassador@penhalonga.com.