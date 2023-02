Sopa de abóbora e risotto de cogumelos. Há comfort food no Jamie's Italian

Embora, nas últimas semanas, a chuva tenha dado tréguas na capital, os dias continuam frios, obrigando a roupas mais quentes. A par das malhas e sobretudos, as temperaturas baixas pedem também por refeições fumegantes e reconfortantes no estômago, e acontece que encontrámos uma mão cheia delas na nova carta do Jamie’s Italian. O restaurante ocupa o número 28 da Praça do Príncipe Real, mesmo em frente ao jardim, uma paisagem que podemos apreciar dos seus dois andares.

A decoração interior é simples e acolhedora. Foto: Jamie's Italian

A azáfama da hora de almoço sente-se de imediato, não fosse a nossa visita no dia em que o Jamie’s Italian celebra cinco anos em Portugal. No andar de cima encontramos uma sala com lugares em forma de L, e sentamo-nos na ponta mais afastada das escadas. O ambiente é acolhedor e sereno, com madeira escura, assentos em pele, mosaicos trabalhados e apontamentos em azul. Na mesa esperam-nos delícias de que gostamos todos: uma tábua de queijos diversos, outra de fiambres e derivados de carne e, essencial, a focaccia e o pão de alho. Com as entradas é-nos servido o novo Cocktail 5, criado especialmente para o aniversário do restaurante, doce tanto no sabor como no aspeto.

Todas as receitas são da autoria do chef Jamie Oliver, tirando os pratos do dia, que são pensados pelo chef João Lino e depois aprovados pelo britânico. Foto: Jamie's Italian

A carta precisava de um refresh, explicou-nos o chef executivo João Lino, com 28 anos de cozinha e 20 como sargento da marinha. O menu permaneceu o mesmo durante quase dois anos, e os clientes pediam por inovação. Todas as receitas da nova carta são da autoria do chef britânico Jamie Oliver, à parte dos pratos do dia, uma "guerra" que o português venceu. Era algo que os habituais da casa queriam e que na nossa cultura faz todo o sentido, contou. A parte criativa e os testes iniciais partem de Portugal, e só depois é que o Jamie refaz os pratos recorrendo a uma ficha técnica. Até agora, a dinâmica do duo tem-se provado um sucesso.

Tábuas vazias (o creme de queijo com pão era fenomenal), seguiram-se lulas recheadas (€8,25) com camarão, courgette, alcaparras e anchova e molho de tomate; e verdure fritte (€5,25), tempura de legumes crocantes com molho de maionese vegan de alho, apenas para mostrar como neste italiano não se servem só massas e pizzas (que também têm), e como há opções para todos os paladares.

A tempura de legumes, crocante, vinha acompanhada com molho de limão e maionese vegan de alho. Foto: Jamie's Italian

Provámos um pedaço aqui e ali, já a saber que a refeição estava longe de terminar e que não devemos sucumbir ao pecado "mais olhos que barriga", embora apetecesse. Sem surpresas, o Funghi Risotto (€15,25), um risotto cremoso com cogumelos assados, legumes da estação e mozzarella, e o ravioli de ricotta e espinafre (€15,95) foram os pratos que reuniram mais pontos. Por outro lado, fomos surpreendidos com a sopa de abóbora assada, sálvia e maçã, acompanhada por ciabatta tostada (€3,95). Sabores ricos, sim, e simplesmente divinais. Exemplares para um dia rezingão de chuva e frio.

O risotto de cogumelos foi, sem dúvida, o prato mais consensual da refeição. Foto: Jamie's Italian

Houve ainda tempo para os pratos de carne, neste caso borrego, como o Tuscan Lamb Pappardelle (€16,25), uma perna de borrego desfiada, ragu de ervilha e hortelã, pappardelle, pangrattato de ervas aromáticas e parmesão, ou o Sticky Balsamic Lamb (€19,95), perna de borrego estufada com batatas novas esmagadas, molho de limão orégãos e rebentos de ervilhas.

O facto da carta de sobremesas não ter sofrido alterações não nos impediu de dar o nosso parecer. Um bolinho e um café são sempre bem-vindos. Destaque para o tiramisu, que não sabia excessivamente a café, e para o brownie de chocolate.

As sobremesas não sofreram alterações. Porquê mudar o que já é delicioso? Foto: Jamie's Italian

Onde? Praça do Príncipe Real 28A, 1250-184 Lisboa. Quando? De domingo a quinta-feira das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h à meia-noite. Reservas: info @jamiesitalian.pt ou 925 301 411.