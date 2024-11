Receita. Jaquinzinho com arroz de tomate frito e ar de limão do chef Henrique Vilarinho

Reza a história que um dia quando um pescador regressava com alguns carapaus alguém terá comentado que eram tão pequenos como o ti Jaquinzinho, um sesimbrense de baixa estatura. A fadista Hermínia Silva soube da história e resolveu colocar o nome no menu do seu restaurante de fados. Primeiro terá sido Lisboa a adotar o nome e depois o resto do país.

Chef Henrique Vilarinho, Tasca da Memória – Wine & Books Hotels Porto

Para 4 pessoas

Tempo de preparação e confeção: 45 min

Chef Henrique Vilarinho Foto: DR

Ingredientes:

600 gr de jaquinzinhos/petinga

300 gr de arroz carolino

600 gr de tomate cacho

100 gr cebola

5 gr coentros

50 gr de farinha de milho

2 limões

q.b sal fino

1 colher de café de lecitina de soja

Preparação:

Arroz de tomate: cortar os tomates em oito e colocar numa panela com água. Colocar a ferver e reduzir um pouco e, quando estiver pronto, triturar tudo e coar. Reservar a polpa que sobra e a água de tomate.

Colocar um fio de azeite na panela, picar a cebola e juntar na panela a refogar. Em seguida colocar o arroz, juntar sal fino e polpa de tomate mexer um pouco e adicionar a água de tomate aos poucos. Ir mexendo para o arroz largar o amido e ir juntar água de tomate aos poucos (nota: o arroz deve passar o ponto, de modo a ficar mais cozido do que o normal). Quando estiver pronto colocar num tabuleiro a arrefecer no frigorifico por 12 horas.

Ar de limão: espremer o sumo de dois limões, juntar um pouco de água e a lecitina. Com a varinha mágica triturar tudo até fazer uma espuma consistente.

Passar os jaquinzinhos por farinha de milho e fritar. Na hora de servir cortar em quadrados o arroz e numa frigideira com um fio de azeite corar de todos os lados.

Finalizar com coentros picados.