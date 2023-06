Receita. Paleta de borrego do chef Rui Lima Santos

Na freguesia do Rosário, no Alandroal, mesmo em frente ao Guadiana, este projeto de agricultura regenerativa é a prova de que é possível aliar sustentabilidade e ativismo social com economia e empreendedorismo. Um conceito materializado no restaurante Raya, situado na praia fluvial das Azenhas d’El Rei, que no dia 5 de maio será também apresentado em Lisboa, no evento Soil to Soul.