The Green Affair, um vegan tudo menos aborrecido

O The Green Affair é um restaurante vegan com moradas em três zonas diferentes da cidade de Lisboa (Saldanha, Chiado e Parque das Nações) e também em Cascais. A cada estação, o menu transforma-se e, por isso mesmo fomos conhecer as propostas mais leves e frescas, neste caso do restaurante do Chiado, para a temporada de verão.

Crispy Spring Rolls, uma das entradas. Foto: The Green Affair

Alguns dos pratos favoritos dos clientes mantêm-se, mas a maioria surge agora com novidades primaveris e com um toque de verão. Os legumes, grãos e frutas da época apresentam-se agora com novas combinações. Nas entradas, por exemplo, além das clássicas gyozas de legumes e das coxas de couve-flor surgem agora um novo "Haja o Couvert" (tostinhas caseiras, vegan cream cheese com alho e ervas e tremoços marinados), os tacos de cogumelo ostra (tacos com cogumelos ostra marinados, pico de gallo, lima e coentros), os crispy spring rolls (com molho sweet chilli e alga nori) e uma versão atualizada da salada da época (mistura de alfaces, tomate cherry, pepino, azeitonas, pimento assado, vegan feta e orégãos).

O Risotto é um dos pratos principais. Foto: The Green Affair

Os pratos principais passaram a ser nove, em vez de sete. Neste patamar, as estrelas da casa são o linguine al pesto, o caril Katsu, o sem espinhas à lagareiro e o bife de seitan. Acresce agora o risotto (risotto de cogumelos com miso e pak choi), a summer bowl (quinoa, edamame, beterraba, "atum", abacate, cebolinho, sementes de sésamo e molho poke), a burrito Bowl (arroz integral, feijão, mix de alfaces, tortillas, guacamole, pico de gallo e mix de cogumelos), a cauliflower (couve-flor assada com especiarias, hummus de beterraba, legumes assados e sementes tostadas) e as seitan ribs (seitan, coleslaw, batata frita e molho barbecue).

A refrescante Summer Bowl. Foto: The Green Affair

Ainda existem variadíssimas opções de hambúrgueres, sendo que aqui os pratos não se alteraram, embora seja dado um maior destaque à marca NOSH, uma sub-marca de Vegan Burgers igualmente criada pelas mãos do The Green Affair (e vendida exclusivamente online, através dos serviços de delivery). Existe o Burger de Grão & Quinoa al pesto (com molho pesto, cogumelos salteados, maionese de alho, alface e tomate), o Burger Chiado (com vegan cream cheese de manjericão, alface, tomate, maionese e cebola roxa confitada) e o Burger Cascais (com maionese de alho, alface, tomate, cornichons e cheddar vegetal).

A Piña Cotta faz parte da lista de sobremesas. Foto: The Green Affair



Quanto às sobremesas, existem quatro à escolha e todas elas com um toque bem fresco. São elas: a piñacotta (panna cotta de coco com abacaxi caramelizado, crumble e hortelã), o parfait de morango e chia (pudim de chia, puré de morango e morangos frescos), o bolo cremoso de chocolate (com chantilly de coco, coulis de frutos vermelhos e pistachio) e cheesecake de manga (com tâmaras e caju, molho de manga e nozes caramelizadas).



Onde? Rua Serpa Pinto 15 A (Chiado). Quando? Todos os dias, do 12h00 às 23h00.