OH!VARGAS. Sair fora da estrada para comer

Estrada Nacional 3, em P ortela das Padeiras, localização pertencente a Santarém, está instalado este restaurante histórico que já vai na terceira geração. O espaço e o menu mantém-se fiel à tradição com o cunho jovem de Manuel Vargas, à frente do negócio fundado pelo avô e continuado pelos pais, mas com algumas atualizações mais modernas. O OH!VARGAS apareceu como uma taberna informal, onde o avô de Manuel servia lanches e assava leitões para amigos, na década de 60, até que em 1973 a gestão passou a ser dos pais de Manuel.

Manuel Vargas, atual proprietário. Foto: DR





O espaço exterior. Foto: DR

Familiar é uma palavra que descreve este restaurante santareno com tradição ribatejana. Chegamos num dia em que há uma festa da família, e nem por isso perdemos a sensação de que estamos a ser bem recebidos e de que tudo flui. À vista salta logo a enorme estante que ocupa uma parede, onde poderiam estar livros mas estão as garrafas que compõem a vastíssima carta de vinhos.

O interior. Foto: DR

As mesas estão praticamente todas ocupadas, seja por casais, famílias inteiras com filhos ou grupos de amigos, o que nos dá um sinal de que é um espaço eclético e convidativo, onde todos podem encontrar iguarias de que vão gostar. A carta, diversa, prova isso mesmo. Tanto nos deparamos com um caseiro creme de legumes (€3) como um improvável cachorrinho de Txistorra, que é um preferido e transitou para a nova carta (€6). Ah! Mas, antes de tudo, o obrigatório é o croquete de novilho (€2), que geralmente reúne consenso, tal é a sua riqueza de sabores e intensidade.

O tártaro de vaca. Foto: DR

Escabeche de coelho, uma das entradas. Foto: DR

Nas entradas, temos o tártaro de vaca (€12), os cogumelos e espargos com ovo e trufa (€8,), o brás de farinheira (€7) ou ainda o escabeche de coelho (€9), alguns exemplares (pois há mais uma mão cheia delas). Depois desta pré-refeição, que diríamos aconchegar já muito bem o estômago dos comensais, há que provar as carnes (a fama das carnes precede o Oh!Vargas). Só nos grelhados a carvão, as opções de carnes são nove! Dos secretos de porco ibérico (€21), aos lagartos de porco ibérico (€20), passando pela presa costeleta de vitela (€47) ou pela chuleta de rubia gallega (€75), eleger um preferido não vai ser um problema.

Há 9 opções de carnes na grelha. Foto: DR

Na carta, recentemente renovada, chegam também três pratos de peixe: filete de peixe galo com arroz de tomate (€16), tranche de garoupa com espumante e açafrão (€18) e lagarada de polvo (€17), sem esquecer uma estreia, o prato vegetariano de arroz carolino de abóbora (€14).

Tranche de Garoupa com Espumante e Açafrão. Foto: DR

Todos os pratos foram pensados por Rui Lima Santos, chef recentemente eleito na categoria de ‘Novo Talento’ dos prestigiados Prémios da AHRESP 2022. Se ainda existir espaço para sobremesas - arranjar forma pode ser desafiante, mas vale muito a pena - aventure-se nas farófias com creme de flor de laranjeira (€5), pelo pudim abade de Priscos (€6,00) ou pelo pão de ló gelado com rosmaninho (€6), ou faça como nós e peça um pijaminha. Há cá mais português que isto...

Pão de ló: uma sobremesa que faz sucesso no OH!VARGAS. Foto: DR

Há pelo menos: os que vão a restaurantes por mero acaso porque ficam a caminho do destino final, e os que se desviam da rota para ir comer a um sítio em particular. Por outro lado, há osque não valem o desvio, há outros que valem mais do que uma vez.. Na

Onde? Estrada Nacional 3, n.º 28, Portela das Padeiras, Santarém Quando? Abertos todos os dias - 12h às 15h e 19h às 22h30 Reservas 910 260 743 ou geral@ohvargas.pt