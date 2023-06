Netflix abre restaurante com pratos dos programas icónicos de culinária

'Iron Chef' da Netflix Foto: Netflix

é muito mais do que. É um domínio que tem vindo a ganhar espaço nos últimos anos com a explosão de foodies. Além da necessidade de, passámos a perceber que gostamos de apreciá-la comoParte deste sucesso explica-se através de determinados programas deque, ao longo dos últimos anos, se têm esforçado com formatos que vão desdecomo o, a todo o tipo de documentários como oda Netflix.Agora, é precisamente esta última plataforma que quer ir mais longe e prepara-se para abrirque têm surgido nalguns dos seus programas. Neste caso, será um restaurante daem Netflix Bites - que deverá serEste novo restaurante, que traz, foi pensado em torno de uma, comque cozinharam para diferentes programas de cozinha na plataforma de streaming. Entre eles, estão: Curtis Stone, Ming Tsai e Andrew Zimmern de Iron Chef: Quest for an Iron Legend; Dominique Crenn de Chef's Table e Iron Chef ; Rodney Scott e Ann Kim de Chef's Table ; Nadiya Hussain de Nadiya Bakes ; e Jacques Torres deAs bebidas também não foram esquecidas. Osque já apareceram na televisão, desenhados pelos mixologistas do Drink Masters deste restaurante a sério.é no número 115 da S. Fairfax Avenue em Los Angeles,, em frente à entrada do The Grove and Farmers Market. Um bairro considerado trendy, perfeito para os amantes da gastronomia na cidade californiana.De momento, pouco mais se sabe sobre o restaurante, apenas que vai abrire que