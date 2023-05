Receita original. Três em um com o toque de Miguel Castro e Silva

Segundo alguns estudiosos, o aipo, também conhecido por salsão, foi encontrado na tumba do faraó Tutancâmon que reinou no antigo Egito. Aqui, liga a raia ao funcho numa receita que se pode provar no Restaurante Casario, no Porto.

Raia frita, Puré de Aipo e Pickle de Funcho

Miguel Castro e Silva, Restaurante Casario, Porto

Para 2 pessoas

Tempo de preparação: 30 minutos

Tempo de confeção: 1 hora

Ingredientes:

200g Raia

250g de aipo

25g de avelã torrada

1 bolbo de funcho

Rebentos de kale

Azeite

Queijo cabra ralado

Sumo e raspa de 1 limão

Sal e pimenta q. b.

1 litro de água

300 ml de vinagre de vinho branco

150 g açúcar

1 frasco de vidro de 1l com tampa

Descasque e corte o aipo em quartos, envolva em papel alumínio e leve a assar a 160º graus durante 20 a 30 minutos. Torre a avelã. De seguida, enquanto os ingredientes estiverem quentes, triture-os com um pouco de sumo de limão, o azeite, queijo, tempere de sal e pimenta.





Sala do Restaurante Casario, Porto. Foto: Casario Restaurante

Obtenha uma raia seca da Lugrade. Corte-a em tiras finas (cerca de 1,5 milímetros), lave-a e demolhe de 20 a 30 minutos. No final seque bem a raia. Passe-a por farinha de milho e frite.Lamine o bolbo do funcho. Coloque-o em frasco de vidro com grãos de funcho. Para a marinada, ferva 1 litro de água com o vinagre de vinho e açúcar durante 5 minutos. Em seguida cubra o funcho com a marinada, feche o frasco e coloque-o em tacho coberto com água. Deixe ferver 30 minutos.Por último,