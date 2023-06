Provas de vinho e música ao vivo: um dia no Wine Market Torre de Palma

Torre de Palma Wine Hotel. Foto: @torredepalma

Herdade de Torre de Palma, Monforte. Quando? Dia 17 de junho, das 16h às 23h. Bilhetes: entre os €5 por pessoa (entrada mais copo com direito às provas estabelecidas pelos produtores) e os €35 (que dá direito à entrada, ao copo e ao jantar). Reservas: r

Neste dia, a partir das 16h, os visitantes poderão degustar asde produtores locais e aprofundar o seu conhecimento ao conversar com os responsáveis por trás de cada marca - um deleite para os apreciadores de enoturismo, sem dúvida. É também aqui que poderão descobrir algumas, bastante cobiçadas, bem como participar emDos nomes presentes no certame destacam-se o Reynolds Wine Growers, o Rovisco Garcia, a Adega Mayor e a Quinta do Paral, entre outros.O Wine Market termina com umcom porco no espeto, pelas 19h30, e a, às 21h. eservas@torredepalma.com ou 245 038 890.