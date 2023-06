Yoshinobu Kimura, um dos sommelier mais prestigiados do mundo, vem a Portugal

É em plena Praça da Ribeira, no coração do Porto, que o restaurante Casario (inserido no boutique hotel Gran Cruz House) recebe o sommelier de renome Yoshinobu Kimura, a 27 de junho, para um jantar especial, com vista para o rio Douro, com o objetivo de celebrar a longa relação entre Portugal e Japão. O especialista em vinho fez nome ao trabalhar primeiro no Megu, em Nova Iorque, e posteriormente no Narisawa, vencedor de duas estrelas Michelin no Japão, onde foi aprimorando os seus conhecimentos ao longo de dez anos.

Yoshinobu Kimura, sommelier e fundador do restaurante Sushi M, no Japão. Foto: D.R

Da colaboração de Yoshinobu Kimura com os chefs Miguel Castro e Silva e José Guedes surge assim um menu de seis momentos, com foco nos pratos de peixe, numa tentativa de hamonizar as raízes gastronómicas portuguesas e a cultura japonesa. A refeição tem assim início com robalo marinado com ervas frescas, seguido de sardinha de São João, tipicamente portuense, e caldo de peixe fumado com cogumelos shiitake e cebolo. Depois, numa mistura de sabores e texturas, indagamos sobre o que nos acabam de servir à mesa: lollipop de lula e camarão, uma invenção de Miguel Castro e Silva que entrou na ementa há alguns anos.

Restaurante Casario, no Porto. Foto: Casario

Lollipop de lula e camarão. Foto: Luis Ferraz

Porco bísaro acompanhado de migas de couve lombarda regado com molho à portuguesa, o único prato de carne, quase que dá por terminado o jantar, se fôssemos esquecer a sobremesa, obrigatória: mil folhas de amêndoa com creme de queijo da Serra e sorvete de fruto vermelhos. A harmonização fica sem surpresa a cargo de Yoshinobu Kimura, cuja escolha irá recair sobre os vinhos do Porto e do Douro da Dalva e da Quinta de Ventozelo, que também irá apresentar uma harmonização com sake, famosa bebida alcóolica japonesa obtida através da fermentação do arroz.

Mil folhas de amêndoa com creme de queijo Serra e sorvete de fruto vermelhos. Foto: Luís Ferraz

Especializado em restauração nos Estados Unidos, o sommelier optou por abrir um restaurante próprio na capital nipónica em 2019, o Sushi M, cuja cozinha é liderada pelo sushi chef Michimasa Nakamura.

Chefs Miguel Castro e Silva e José Guedes. Foto: Casario

Onde? Casario, do Gran Cruz House, no Porto. Quando? 27 de junho, às 20h. Preço: €60 por pessoa. Reservas: info@grancruzhouse.com