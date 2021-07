Quem é Jorge Fonseca, que ganhou a primeira medalha para Portugal em Tóquio 2020?

Nasceu em São Tomé e Príncipe a 30 de outubro de 1992 e ali viveu até ao início da adolescência. Com 11 anos veio para Portugal e é cá que descobre a paixão pelo judo, na escola. Esta quinta-feira voltou a levar a bandeira portuguesa mais longe, ao conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos, apenas a terceira na modalidade, depois de Nuno Delgado em 2000 e de Telma Monteiro em 2016.

O bicampeão mundial de -100kg estava longe de imaginar que o judo passaria pelo seu caminho. Foi no desporto escolar na Damaia que teve contacto pela primeira vez com o judo e foi o seu treinador que o encaminhou para o Sporting Clube de Portugal. Mas não foi um caminho fácil, já que Fonseca foi confrontado com um linfoma que ameaçou por fim à carreira e aos sonhos em 2015.

Jorge Fonseca, judoca Foto: @ jorgefonsca

Já recuperado, Jorge Fonseca competiu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 2016. Foi eliminado na segunda ronda por Lukáš Krpálek. Quatro anos depois, em Tóquio, tornou-se campeão do mundo, o primeiro português de sempre a consegui-lo. Foi o seu primeiro título mundial, e um feito que viria a repetir este ano.

A 8 de janeiro de 2020 recebeu o grau de Comendador da Ordem do Mérito. "Foi uma honra receber a ordem de mérito pelas mãos do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Eu queria muito esta condecoração. Queria muito porque trabalhei para merecer. Queria muito porque queria partilhá-la com a minha mãe, com o meu treinador, com as pessoas que sempre acreditaram e com as pessoas que não acreditaram. Obrigado ao Sporting por ter sido também a minha casa", escreveu no Instagram, onde partilha o seu dia-a-dia com mais de 45 mil seguidores.

Jorge Fonseca recebe grau de Comendador da Ordem do Mérito. Foto: @ jorgefonsca

Em 2021 venceu o Campeonato Mundial em Budapeste, vencendo todos os confrontos por ippon. Nestes Jogos Olímpicos, deu a Portugal a primeira medalha em Tóquio 2020, com o terceiro lugar no pódio. "Saboroso, mas queria mais. Trabalhei para o ouro, trabalhei bastante, mas consegui o bronze. Agora é trabalhar para o próximo", disse à RTP.

Com algum humor, o judoca dedicou a medalha às marcas desportivas Adidas e Puma. Em declarações à RTP, disse: "Vou dedicar esta medalha à Adidas e à Puma porque me disseram que eu não tinha capacidade para ser representado pela Puma. Então dedico essa medalha aos dirigentes da Puma e da Adidas. Eu já mostrei que sou bicampeão do mundo, terceiro nos Jogos Olímpicos, qual é o estatuto de que preciso mais?"