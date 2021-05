Chef João Rodrigues convida a repasto no Alentejo

Fundador do Projeto Matéria, o chef João Rodrigues pretende expor como os criadores nacionais são essenciais para ajudar a preservar o meio ambiente, à medida que destaca o que de melhor se faz na fabricação nacional alimentar. Para acompanhar o que de melhor estes fazem e onde, o chef apresentou um novo programa dedicado a conhecer e degustar produtos regionais – Um dia no produtor.

Projeto Matéria, Porcus Natura

"Mais do que gastronomia, este evento é sobre educação", explica o chef à frente do restaurante Feitoria, em Lisboa, em comunicado à imprensa. E foi com esse objetivo que João Rodrigues realizou a primeira edição da iniciativa, que teve lugar no passado dia 1 de maio, em Montemor-o-Novo, na Herdade de S. Luís. O dia começou com uma visita ao produtor Francisco Alves, responsável pela Porcus Natura (empresa que detém gado bovino da raça Angus, ovinos Merina e cabras serpentinas). Depois, foi a vez dos chefs Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, Porto, e António Galapito, do Prado, em Lisboa, se juntarem ao anfitrião João Rodrigues, para preparar o almoço. Na ementa figuraram pratos como leitão na brasa, cabrito assado, borrego e estufado de grão e porco, entre outras iguarias, tudo confecionado com produtos locais, claro.

A próxima edição deverá acontecer no verão, com um novo local, produtor e chefs convidados. A experiência e o almoço custam €50 por pessoa, exceto crianças até aos 12 anos que não pagam.