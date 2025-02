Prémios Mesa Marcada 2024. Quem são os melhores da gastronomia portuguesa?

A grande estrela da noite foi João Rodrigues, que conquistou o 1º lugar no ranking dos chefs e o de melhor restaurante com o seu novo projeto, o Canalha, em Lisboa. O restaurante, longe do conceito habitual de fine dining, destaca-se por um estilo mais acessível e descontraído, reforçando uma tendência já iniciada em 2023 com o triunfo do restaurante Prado no ranking. Um sinal de que os restaurantes casuais cada vez mais se equiparam aos de fine dining. Porém, estes continuam bem representados na lista com o Ocean de Hans Neuner, em Porches no Algarve, que alcançou o 2º lugar do ranking.

João Rodrigues vence Prémio Mesa Marcada Foto: DR

Entre os principais destaques do top 10, o Sála de João Sá protagonizou a maior subida do ano, avançando 19 posições, o que lhe valeu o Prémio Especial Estrella Damm Restaurante Destaque do Ano. Já Nuno Mendes, com os projetos Cozinha das Flores, no Porto, e Santa Joana, em Lisboa, conquistou o Prémio Especial Makro Chefe Destaque do Ano. O Ciclo de José Neves e Claúdia Abreu foi eleito Restaurante Novo do Ano, enquanto Louise Bourat, do Boubou’s, recebeu o Prémio Chefe revelação de 2024, sendo assim o Boubou’s premiado duas vezes, também com o Serviço de Sala do Ano, Prémio Especial H. Blin.



Outras distinções importantes incluíram o Prémio Empresário de Restauração 2024, entregue a José Avillez, e o Prémio Chefe de Pastelaria do Ano, atribuído a Sara Soares, com Caos. O icónico Gambrinus, fundado em 1936, foi reconhecido como Restaurante Clássico do Ano, e os projetos Herdade do Esporão e A Cozinha por António Loureiro venceram na categoria de Sustentabilidade.

O Porto dominou as distinções na área dos bares com o Torto eleito Bar do Ano e o Flôr, bar adjacente ao restaurante Cozinha das Flores, distinguido como Bar Restaurante do Ano.

A cerimónia culminou com duas homenagens especiais: Justa Nobre recebeu o Prémio Carreira pelos seus 45 anos de dedicação à gastronomia, enquanto Raul Reis, agricultor da Lourinhã, foi distinguido como Produtor do Ano. Com um júri de 305 votantes, composto por chefs, críticos e profissionais do setor, os Prémios Mesa Marcada continuam a ser uma referência na gastronomia portuguesa, refletindo as tendências e a evolução do setor.